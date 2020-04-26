Дмитрий Песков: Путин скоро станет профессиональным вирусологом.

30 апреля заканчивается месяц общероссийской изоляции из-за эпидемии коронавируса. Решение о том, что будет с режимом ограничений дальше, озвучат в ближайшие дни.

- Я думаю, что на неделе мы услышим новое заявление главы государства с оценками наших перспектив, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Очевидно, что выход из этой ситуации будет поэтапный. Эту этапность еще предстоит разработать.

По информации "КП",Владимир Путин может огласить это решение во вторник на очередном совещании с главами регионов. Как отметил спикер Кремля, он уже владеет темой вирусологии на профессиональном уровне.

- Когда он плотно погружается в какую-то тему, собирает экспертную информацию и сам становится экспертом, - прокомментировал Песков. - На одном из совещаний он шутил, что вся страна превратилась в вирусологов. У меня нет сомнений, что он сам становится вирусологом.

Спикер Кремля прокомментировал новый формат работы президента, который не просто общается с губернаторами в режиме телеконференции, но и тут же с вопросами звонит министрам.

- Это никакая не новация, это обычная практика президента, - пояснил Песков. - Потому что встречи проходят не для красного словца. Губернаторы ставят конкретные вопросы, и президент на них реагирует моментально. И поэтому президент очень активно пользуется всеми средствами связи, которые есть у него в наличии.

Журналисты обратили внимание, что министры, которым звонит Путин, не сразу берут трубку. А у кого-то на это уходит довольно продолжительное время.

- Это главный телефон, - заявил Песков. - Бывают моменты, когда чиновник может быть где-то в соседнем кабинете, на совещании. Я понимаю, что журналистам хочется считать количество секунд, за которые поднимается трубка, но это абсолютно рабочая ситуация. Конечно, здесь никто не медлит с ответом.

Одна из самых горячих дискуссий недели развернулась вокруг вопроса "пришла ли пора по серьезному откупоривать государственную кубышку?"

- Есть хороший задел прочности - наша так называемая подушка безопасности, но надо быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов, - высказал свою точку зрения Песков. - Нельзя поддаваться каким-то популистским настроениям, типа, давайте все раздадим всем, зальем деньгами экономику и так далее.