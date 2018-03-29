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Дмитрий Песков: Путин разговаривал с инициативной группой, чтобы разобраться в ситуации

29 марта 2018, 20:39  •  94 • В России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече со студентами Высшей школы экономики рассказал, как проходил визит Владимира Путина в Кемерово и почему президент общался с инициативной группой, а не с людьми, собравшимися на площади.

- Все достаточно просто: толпа людей, несколько тысяч человек. Путин очень конкретный, прагматичный президент и, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, чтобы дать какое-то обещание, - сказал Песков. - И не даёт пустых обещаний, он очень далёк от популизма. А с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно. В такой ситуации выходить с митинговыми заявлениями, с которыми он выходил в период предвыборной кампании - это кощунство, это не решит проблемы, а главное - не ответит на вопрос о вине. Предметно говорить не с кем, когда столько людей

Более того, по словам пресс-секретаря, сам разговор с жителями Кемерово был инициативой Путина, который попросил отыскать их и организовать встречу.

- На протяжении часа, что шло совещание, мы пытались выяснить, где есть какая-то инициативная группа, - рассказал Песков. - Это абсолютно было не запланировано, ничего. Мы узнали потом, что из живой толпы организовалась инициативная группа - несколько человек, которые решили сами проверить морги и посчитать, сколько там было трупов. Путин попросил узнать, где они. Он поехал в этот морг, где и состоялась та самая беседа. И там уже был разговор, четко сформулированный: какие претензии к власти, по каким вопросам не верят они, что хотят. И он дал ответы, вот что произошло.

Информация о большом количестве погибших вбрасывалась в информпространство, по данным Кремля, в том числе и из соседних стран.

- Сплетни, распространение сарафанного радио, тем более в таких трагических ситуациях, не обошлось и без доброжелателей в кавычках - тех, кто сознательно вбрасывал такую информацию, - сказал пресс-секретарь главы государства. - Вбросы мы установили - в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается.

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