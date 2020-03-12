Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавши...
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановк...
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заяви...
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
Главная / В России

Дмитрий Песков: Путин ничего не говорил о своем участии в выборах

12 марта 2020, 15:00  •  74 • В России

Поправка Валентины Терешковой дает Владимиру Путину право участвовать в президентских выборах 2024 года, но ни о каком своем решении по этому поводу он не говорил. Об этом напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

- Я призываю вас вспомнить выступление президента Путина в Думе, где он не упомянул о каком-либо решении относительно 2024 года, - сказал Песков. - Я вам тоже неоднократно говорил, что не нужно никуда Путина провожать, не нужно его собирать, потому что он находится в начальной стадии своего президентского срока. А по 2024 году Путин сказал: будет 2024 год, тогда посмотрим.

Среди причин, которые побудили президента принять предложенную Терешковой поправку, спикер Кремля назвал глобальную нестабильность.

- Ситуация в мире хорошо известна, она весьма-весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна, - заявил Песков. - В такие нелегкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути. В эти годы как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость и последовательность власти. По всей видимости, этим и руководствовалась Терешкова, это была ее аргументация, с которой согласился Путин.

А вот вопрос «Почему нельзя применить вердикт Конституционного суда России от 1998 года, запретивший тогда главе государства баллотироваться в третий раз?» Песков переадресовал.

- Это не я должен объяснять, это должен объяснить Конституционный Суд, - сказал он. - Путин обусловил возможность снятия ограничения для действующего президента по срокам соответствующим решением суда. Поэтому не будем забегать вперед.

Спикера Кремля спросили - нет ли опасности отмены из-за коронавируса всенародного голосования по поправкам в Конституцию или Парада Победы?

- В настоящее время никаких никаких рекомендаций на этот счет нет, каких-либо обсуждений и решений нет, - ответил Песков. - Мы все вместе внимательно, особенно правительственный штаб, следим за развитием событий, но ситуация с коронавирусом в России в настоящее время далека от эпидемии. Пока речи об отмене или ограничении Парада не идет.

Выступление Путина в Госдуме 10 марта 2020.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
12 марта 2020, 02:30
«Проецировать силу на дальних рубежах»: как корвет «Гремящий» усилит боевые возможности ВМФ России
11 марта 2020, 23:30
«Подойдёт практически всем странам»: какими достоинствами обладает новый российский вертолёт Ка-62
12 марта 2020, 10:00
Владимир Путин: Мы сами с усами, без всякого Запада и Востока
11 марта 2020, 23:00
Сергей Степашин - о поправках в Конституцию: А что оппозиция так всполошилась из-за Путина? У вас же впереди ещё четыре года - готовьтесь!
12 марта 2020, 12:00
Не спешите на уезжающий в будущее самокат
12 марта 2020, 13:00
Павел Крашенинников - о снятии ограничений президента по участию в выборах: Терешкова совершила мужественный поступок
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 марта 2020, 00:35
Эрдоган перепутал Лаврова со своим министром. Он болен? Невролог оценил дисфункцию президента Турции
07 марта 2020, 23:35
"Голый, маленький и слева": Ультиматум Зеленского по Донбассу назвали "анекдотом дня"
11 марта 2020, 15:35
Немецкий политолог: Зеленский находится на грани срыва, спасаясь наркотиками
08 марта 2020, 06:35
«Сжечь школу, устроить погромы москалям!»: во Львове неонацисты атакуют лицей, который набирает русские классы
10 марта 2020, 07:35
"У России руки связаны": Сатановский задал властям главный вопрос по Минским соглашениям
08 марта 2020, 19:35
Пентагон потребовал, чтобы русские перестали вести себя плохо. Захарова в ответ обещала военную стройку
10 марта 2020, 03:35
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.