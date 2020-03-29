Дмитрий Песков: Путин не был бы Путиным, если бы не решил пойти в Коммунарку

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, как и вся страна, продемонстрировал возможность "работать на удаленке". Он дистанционно выступил в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин", рассказав о том, как обеспечивается работа президента в условиях пандемии коронавируса. При этом, как отметили журналисты, на столе у спикера Кремля лежали антисептик, бесконтактный градусник и желтая папка с материалами по коронавирусу.

- Участники рабочих встреч, которые приходят на прием к президенту, заранее сдают тест на коронавирус, - рассказал Песков. - Сотрудники, которые находятся в непосредственной близости к президенту, сдают тесты. Все, что нужно, чтобы застраховать президента от какой-то опасности, все делается, безусловно, в первоочередном порядке.

Глава государства продолжает даже во время эпидемии пожимать руки во время приветствия.

- Пока ему никто не сказал, что сейчас не время, может быть, кто-то и скажет, - заявил Песков. - Посмотрим на грядущих на следующей неделе мероприятиях.

Пресс-секретарь президента рассказал, как появилось решение поехать в больницу в Коммунарке.

- Это в его стиле, он предпочитает всегда сам увидеть своими глазами, как обстоят дела на передовой, - сказал Песков. - Путин не был бы Путиным, если бы он не решил туда пойти. А что касается опасности, то все меры предосторожности были приняты. Он облачился уже в ставший знаменитым желтый костюм. Ему могут профессионалы высказывать точку зрения о нежелательности и повышенном риске принятия того или иного решения, но в таких ситуациях отговорить его очень тяжело. Он там был один. Это приблизительно так же, как он летел на истребителе, он тоже был один и летчик.

Рассказал спикер главы государства и о подготовке обращения к нации.

- Совещание это длилось часа три, высказывались разные прогнозы развития ситуации, - напомнил пресс-секретарь. - В итоге вечером президент принял решение выступить с заявлением к людям. Формулировки дорабатывались ночь и утром, и в первой половине следующего дня, которые президент и озвучил. Споры были, потому что настолько беспрецедентная ситуация, настолько идеальный шторм. Это не та ситуация, к которой какое-то правительство может оказаться готовым, имея заранее поэтапный план действий. Такое невозможно. Все принимают движение по ходу, существует большое количество точек зрения. И задача правительства — принять единственное верное решение.

Владимир Путин в костюме химзащиты осматривает больницу в Коммунарке.Президент России Владимир Путин во вторник встретился с персоналом инфекционной больницы, специально выделенной в Коммунарке для людей с подозрением на COVID-19, и осмотрел помещения в защитном костюме.

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