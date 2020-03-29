Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Найден летчик пропавшего над Черным морем Су-27
Кара с небес: У Пашинского рак поджелудочной, у Геращенко цирроз печени, у Порош...
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили...
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
Главная / В России

Дмитрий Песков: Путин не был бы Путиным, если бы не решил пойти в Коммунарку

29 марта 2020, 15:00  •  95 • В России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, как и вся страна, продемонстрировал возможность "работать на удаленке". Он дистанционно выступил в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин", рассказав о том, как обеспечивается работа президента в условиях пандемии коронавируса. При этом, как отметили журналисты, на столе у спикера Кремля лежали антисептик, бесконтактный градусник и желтая папка с материалами по коронавирусу.

- Участники рабочих встреч, которые приходят на прием к президенту, заранее сдают тест на коронавирус, - рассказал Песков. - Сотрудники, которые находятся в непосредственной близости к президенту, сдают тесты. Все, что нужно, чтобы застраховать президента от какой-то опасности, все делается, безусловно, в первоочередном порядке.

Глава государства продолжает даже во время эпидемии пожимать руки во время приветствия.

- Пока ему никто не сказал, что сейчас не время, может быть, кто-то и скажет, - заявил Песков. - Посмотрим на грядущих на следующей неделе мероприятиях.

Пресс-секретарь президента рассказал, как появилось решение поехать в больницу в Коммунарке.

- Это в его стиле, он предпочитает всегда сам увидеть своими глазами, как обстоят дела на передовой, - сказал Песков. - Путин не был бы Путиным, если бы он не решил туда пойти. А что касается опасности, то все меры предосторожности были приняты. Он облачился уже в ставший знаменитым желтый костюм. Ему могут профессионалы высказывать точку зрения о нежелательности и повышенном риске принятия того или иного решения, но в таких ситуациях отговорить его очень тяжело. Он там был один. Это приблизительно так же, как он летел на истребителе, он тоже был один и летчик.

Рассказал спикер главы государства и о подготовке обращения к нации.

- Совещание это длилось часа три, высказывались разные прогнозы развития ситуации, - напомнил пресс-секретарь. - В итоге вечером президент принял решение выступить с заявлением к людям. Формулировки дорабатывались ночь и утром, и в первой половине следующего дня, которые президент и озвучил. Споры были, потому что настолько беспрецедентная ситуация, настолько идеальный шторм. Это не та ситуация, к которой какое-то правительство может оказаться готовым, имея заранее поэтапный план действий. Такое невозможно. Все принимают движение по ходу, существует большое количество точек зрения. И задача правительства — принять единственное верное решение.

Владимир Путин в костюме химзащиты осматривает больницу в Коммунарке.Президент России Владимир Путин во вторник встретился с персоналом инфекционной больницы, специально выделенной в Коммунарке для людей с подозрением на COVID-19, и осмотрел помещения в защитном костюме.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
28 марта 2020, 10:00
Россия должна заслужить право помогать Украине в борьбе против коронавируса
29 марта 2020, 08:36
Лев Лещенко перезаражал весь цвет российского шоу-бизнеса?!...
28 марта 2020, 14:00
У границы толпы ходят хмуро: Украина не пускает домой тысячи своих рабочих из Польши
29 марта 2020, 01:00
Жесткий карантин принесёт голод и безработицу? Может, это страшнее коронавируса?
28 марта 2020, 08:30
«Для работы в очагах эпидемий»: какой антивирусной техникой оснащены российские войска РХБЗ
28 марта 2020, 01:30
«Подтверждена левосторонняя пневмония»: в России скончался четвёртый пациент с коронавирусом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 марта 2020, 10:35
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
25 марта 2020, 22:35
Польша: "Россия помогла Италии? Лучше бы никто не помогал!" (Аня Сочина)
25 марта 2020, 07:35
Выучил несколько слов по-русски. Снявший флаг ЕС итальянец обратился к Путину
25 марта 2020, 05:35
"Трампу не до того, Макрону тоже, Меркель - пьёт": Как Россия оказалась единственным спасением Италии - Сатановский
24 марта 2020, 23:35
Миллиард в поддержку: В борьбу против коронавируса в России вступил первый олигарх. Ход за властями
27 марта 2020, 05:35
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили свои антивирусные меры
24 марта 2020, 04:35
"Теперь уже точно Путин нападёт": военные США эвакуировались из Одессы - Витязева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.