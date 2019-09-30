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Дмитрий Песков про слухи о новом повышении пенсионного возраста: У нас нет такой темы на повестке дня
30 сентября 2019, 18:24 • 54 • В России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков даже удивился, когда журналист из Екатеринбурга попросил его прокомментировать заявление члена экспертного совета «Деловой России» Владислава Жуковского, что в правительстве рассматривают возможность увеличения пенсионного возраста еще на три года.
- Экспертного совета чего? - переспросил Песков.
Журналист повторил.
- Ну а Кремль тут при чем? - не нашел связи пресс-секретарь президента.
- Ну хотели узнать, правдивая информация или нет, что в правительстве идут разговоры, что пенсионный возраст еще можно повысить.
- Вопрос - Кремль здесь при чем? - повторил Песков, в обязанности которого не входит давать комментарии ни к работе правительства, ни неких экспертов. - Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются. Все остальные вопросы - к авторам этих заявлений.
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