Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист...
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего перегов...
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
Главная / Политика

Дмитрий Песков признал: Никто не знает, каким будет эффект от нерабочей недели

22 октября 2021, 14:25  •  97 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что пока измерить эффект от нерабочей недели, объявленной в стране, в цифрах нельзя. Такой прогноз никто не даст.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что режим нерабочих дней поможет прервать цепочку заражений коронавирусом. О своей позиции он заявил в ходе брифинга в пятницу, 22 октября, отвечая на вопросы журналистов.
Решения о нерабочих днях были приняты на основе анализа динамики прироста госпитализированных пациентов. В то же время Дмитрий Песков признал, что однозначных цифр, которые могли бы показать действенность принимаемых мер, на сегодня не существует.
"Комплексное решение, где взвешиваются все факторы", принял правительственный штаб, добавил Дмитрий Песков.
Напомним, регионам России дали возможность уйти на нерабочие недели уже с 23 октября. Общефедеральная мера - это нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября. Впрочем, и после 7 ноября, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом не стабилизируется, есть возможность оставить всех в условиях малого (или большого) локдауна.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





97
Источник
Похожие новости
22 октября 2021, 03:20
Путин сделал тонкий намёк о поставках газа по "Северному потоку - 2"
22 октября 2021, 01:00
Русского "Кузю" сравнили с "элитой" США
22 октября 2021, 03:20
Узбекская журналистка, "застыдившая" русский язык, месяц назад окончила курсы Госдепа
22 октября 2021, 01:00
МВД России придётся объяснить скандальную амнистию мигрантов
22 октября 2021, 08:35
В Кремле поставили точку в спорах о гражданстве Медведчука
22 октября 2021, 08:35
"Я прошу вас прекратить!": Европарламентарии рассорились из-за "радости Путина"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 октября 2021, 22:45
Слова Шойгу о ядерном оружии в Европе заставили замолчать Пентагон
16 октября 2021, 16:05
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня"
17 октября 2021, 18:55
Полковник Жданов объяснил, почему Украины больше нет: "Получается, прав Путин"
17 октября 2021, 22:25
Ядерные ракеты США вывела из строя "потусторонняя" сила. Версия экс-капитана ВВС
17 октября 2021, 18:55
Пентагон распахнул двери НАТО перед Украиной. Но есть нюанс
16 октября 2021, 23:35
Нашли в сауне: что известно о гибели российских туристов в Албании
15 октября 2021, 15:35
Forbes: Украину бросили на съедение волкам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.