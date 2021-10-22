Дмитрий Песков признал: Никто не знает, каким будет эффект от нерабочей недели

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что пока измерить эффект от нерабочей недели, объявленной в стране, в цифрах нельзя. Такой прогноз никто не даст.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что режим нерабочих дней поможет прервать цепочку заражений коронавирусом. О своей позиции он заявил в ходе брифинга в пятницу, 22 октября, отвечая на вопросы журналистов.

Решения о нерабочих днях были приняты на основе анализа динамики прироста госпитализированных пациентов. В то же время Дмитрий Песков признал, что однозначных цифр, которые могли бы показать действенность принимаемых мер, на сегодня не существует.

"Комплексное решение, где взвешиваются все факторы", принял правительственный штаб, добавил Дмитрий Песков.

Напомним, регионам России дали возможность уйти на нерабочие недели уже с 23 октября. Общефедеральная мера - это нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября. Впрочем, и после 7 ноября, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом не стабилизируется, есть возможность оставить всех в условиях малого (или большого) локдауна.