Дмитрий Песков: Приехали в больницу и поняли, что вовремя поймали болезнь

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью газете «Коммерсант» о том, как он заболел коронавирусом и как оберегают от инфекции президента. «КП» приводит наиболее интересные фрагменты разговора.

ПОНЯЛ, ЧТО ЗАБОЛЕЛ, КОГДА ПОДНЯЛАСЬ ТЕМПЕРАТУРА

- Пришел один из тестов и показал положительный результат. На протяжении всего времени мы тестировались и продолжаем тестироваться практически в ежедневном режиме. Поэтому было чувство, что ты все-таки держишь это под контролем. Затем, к сожалению, заболел один из моих коллег, с которым я общался, и мне пришлось после 1 мая сесть на режим самоизоляции. Первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37. Ну такая она, неприятная температура. И ломало. Дня два-три мы лежали дома. И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому что сделали КТ. В общем, поймали вовремя. В этой болезни главное — не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный.

ЗАРАЗИТЬСЯ МОЖНО ГДЕ УГОДНО

- Я ездил на работу, но предохраняясь. У нас нет сейчас никаких больших совещаний, все говорят друг с другом по различным видам связи, все используют индивидуальные средства защиты, друг к другу в кабинеты не ходят, документы, входящие-исходящие, обрабатываются специальными дезинфицирующими спреями, и так далее. Но вирус действительно очень опасен, легко передается от человека человеку, и уберечься от него гарантированно очень и очень сложно. Единственный путь, и это надо понимать тем, у кого есть отягчающие обстоятельства в виде хронических болезней и кто относится к старшей возрастной группе,— надо сидеть дома, избегать контактов с внешним миром. Есть, наверное, совсем там высокопоставленные сотрудники, которые и правда не имеют возможности так легко и просто ходить, например, в магазин. Но я-то хожу, покупаю продукты, кушать хочется. И тебе и на заправку в конце концов на своей машине надо заехать. Ну жизнь-то идет!

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕШЛА НА ДИСТАНЦИОНКУ

- У меня есть и заместитель, и управление, которое работает, хотя многие люди сидят дома на карантине. Любой человек, который считается контактным, сразу садится на карантин. Это надо по закону. Мы соблюдаем правила очень тщательно. Тем не менее все функционирует, и с нашей стороны работа президента будет обеспечена на должном уровне. Это мои коллеги могут делать блестяще. Они талантливые профессионалы.

НЕОБХОДИМОСТИ ОЧНО ОБЩАТЬСЯ С ПУТИНЫМ НЕТ

- Очно [с Путиным] не контактировали больше месяца. И необходимости такой нет. Работа по-другому устроена. Это ни в коем случае не меняет сути рабочего процесса. Все абсолютно освоились в режиме видеоконференций, причем они проходят не только в открытом режиме, как вы видите, но и в закрытом. Современные технологии позволяют обеспечить режим секретности, например на совещаниях Совета безопасности.