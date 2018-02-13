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Дмитрий Песков: Президент простудился. Зима, сами понимаете!
13 февраля 2018, 13:54 • 243 • В России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами рассказал о здоровье Владимира Путина, сообщения о котором на разные лады начали появляться после фразы главы государства о севшем голосе.
- Много началось упражнении о состоянии здоровья президента, но как мы вчера и сказали - президент простудился, - заявил Песков. - Никаких серьезных заболеваний нет, все нормально. Он продолжает работать
При этом рабочий график Владимира Путина претерпел незначительные изменения. Намеченное на вторник совещание по гражданской микроэлектронике было отложено, а встреча президента с участниками форума "Наставник" перенесена в Кремль.
- Президент не поедет на ВДНХ, это и объяснимо, но встреча состоится, - прокомментировал Песков. - График продолжается, но с учетом простуды. Голос президента вы сами слышали. Зима, сами понимаете!
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