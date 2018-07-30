Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Жириновский: России ВЫГОДНО, чтобы Америка ей ничего НЕ ДАВАЛА!
Станкевич: В США нет ДЕМОКРАТИИ, а есть власть денежных мешков! Вечер с Владимир...
Политолог оценил украинский учебник по географии
Рецепт, проверенный Майданом
Главная / В России

Дмитрий Песков: Поставил на Испанию, проспорил Кеосаяну много денег

30 июля 2018, 20:09  •  76 • В России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, как проспорил пари режиссеру Тиграну Кеосаяну, не поверив в возможность футболистов сборной России обыграть на чемпионате мира сборную Испании.

- Я на самом деле своему товарищу Тиграну Кеосаяну проспорил много денег, - сказал Песков. - Накануне матча с испанцами. Я поставил на Испанию. Радовались мы вместе.

В этот момент он посмотрел на сидевшую рядом жену Татьяну Навку.

- Кстати, долг я ему еще не отдал, - заметил Песков, но тут же продолжил. - Тигран, я отдам! Честное слово!

К дискуссии подключилась супруга Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян, пошутившая на эту тему в своем твиттере:

- Поэтому мы с семьей вареными креветками давимся все лето! А могли бы лобстерами закусывать.

КАК ЭТО БЫЛО

Акинфеев - бог! Россия обыграла Испанию 4-3 по пенальти

От таких матчей седеют. А если их не выигрывают, то уходят в запои. Но если побеждают – празднуют все. У сборной России десять лет не было повода подарить стране такое торжество. Но наконец-то мы в 1/4 финала чемпионата мира! Обезумевшие «Лужники» пели "Калинку" и скандировали «Спасибо!». И протягивали испанцам заранее заготовленные для них чемоданы – домой, Испания, домой! Это наш чемпионат мира! (подробности)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

76
Источник
Похожие новости
29 июля 2018, 11:39
Главный военно-морской парад 29 июля 2018 года в Санкт-Петербурге: Прямая онлайн-трансляция
29 июля 2018, 18:09
Сергей Марков: Организаторы митингов против изменений пенсионного законодательства не добились того, чего хотели
30 июля 2018, 18:24
«Станет грозой американских ВМС»: зачем Российской армии ударный экраноплан

29 июля 2018, 16:24
«Гордимся силой и красотой нашего флота»: как прошёл Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
29 июля 2018, 11:39
День ВМФ 2018 в Севастополе: прямая онлайн-трансляция
30 июля 2018, 16:54
Путину рассказали о подготовке к Универсиаде
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
28 июля 2018, 12:54
В ответ на американские орбитальные лазеры Россия создаёт новое стратегическое оружие
27 июля 2018, 08:54
ЮАР - виновница провала саммита БРИКС
28 июля 2018, 08:09
Боль и унижение на Азовском море
27 июля 2018, 08:54
Ливия близка к обретению нового Каддафи
26 июля 2018, 20:24
Израиль начинает крупную операцию против Асада
26 июля 2018, 10:24
Пушков объяснил поведение Геращенко на встрече по Донбассу в Минске
23 июля 2018, 22:24
Актер Пашинин: «Лучшее что видел в жизни — ракета попала в машину в людьми»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.