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Дмитрий Песков ответил на вопрос "Комсомольской правды" - должна ли страна знать своих Героев
05 июля 2018, 15:39 • 53 • В России
- Дмитрий Сергеевич, у меня вопрос общего характера... Должна ли страна знать своих героев? - поинтересовался я у Пескова на утреннем брифинге.
- Безусловно! - мгновенно заявил пресс-секретарь.
- Тогда как бы вы прокомментировали информацию о присвоении высокого звания одному из руководителей Администрации Президента России... Связано ли это с атомной промышленностью (Кириенко до прихода в Администрацию президента возглавлял «Росатом», - ред.) или с разработкой новых супер-ракет с ядерной силовой установкой, о которых Путин говорил в Послании?
- Я оставляю это за скобками...
- И еще такой вопрос... Президент Хорватии все-таки собирается приехать в Сочи 7 июля и поболеть за свою команду. А Владимир Путин поедет или нет поболеть за нашу сборную?
- Я не могу это сказать...
- А где вы будете смотреть футбол?
- В Москве.
- Ну, что же - будем болеть вместе.
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