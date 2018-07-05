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Дмитрий Песков ответил на вопрос "Комсомольской правды" - должна ли страна знать своих Героев

05 июля 2018, 15:39  •  53 • В России

- Дмитрий Сергеевич, у меня вопрос общего характера... Должна ли страна знать своих героев? - поинтересовался я у Пескова на утреннем брифинге.

- Безусловно! - мгновенно заявил пресс-секретарь.

- Тогда как бы вы прокомментировали информацию о присвоении высокого звания одному из руководителей Администрации Президента России... Связано ли это с атомной промышленностью (Кириенко до прихода в Администрацию президента возглавлял «Росатом», - ред.) или с разработкой новых супер-ракет с ядерной силовой установкой, о которых Путин говорил в Послании?

- Я оставляю это за скобками...

- И еще такой вопрос... Президент Хорватии все-таки собирается приехать в Сочи 7 июля и поболеть за свою команду. А Владимир Путин поедет или нет поболеть за нашу сборную?

- Я не могу это сказать...

- А где вы будете смотреть футбол?

- В Москве.

- Ну, что же - будем болеть вместе.

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