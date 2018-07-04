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Дмитрий Песков ответил "Комсомолке", ждать ли в России дефолта

04 июля 2018, 13:39  •  82 • В России

В среду утром, 4 июля, я попросил Дмитрия Пескова высказать свое отношение к... очень тревожным слухам

- Дмитрий Сергеевич, информлента забита страшилками насчет грядущего нового мирового финансового и экономического кризиса. А в России - ну, прямо вот дефолт может быть...

- А кто об этом говорит?

- Да разные эксперты... В частности, аналитики Bank of America.

- Ну, я не знаю, чем они руководствуются, поэтому с ними я дискутировать не буду.

- Тогда, значит, ничего, никакого кризиса не будет.

- Значит, нет...

На брифинге снова речь зашла о том, в каком все-таки городе Финляндии 16 июля встретятся Владимир Путин и Дональд Трамп? Чаще всего упоминался город Вантаа...

- Вантаа никогда не фигурировал, собственно, никто об этом не думал, - сказал Песков. - Скажем так, о месте будет своевременно сообщено. Ни о каком изменении места тоже говорить не приходится, потому что оно, собственно, и не планировалось в Ванте проводить (саммит)...

А вот что Песков сообщил по поводу возможных на следующей неделе встреч Президента России с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху:

- Мы действительно не исключаем возможности проведения таких встреч. Они в целом готовятся и состоятся, если в связи с планируемым посещением матчей Чемпионата мира по футболу гости приедут сюда. Нетаньяху - да, такая встреча запланирована.

И - вот что более конкретно представитель Кремля сказал по поводу возможной встречи с эмиром Катара:

- ... Тоже готовится встреча, но если он будет находиться в Москве, то тогда встреча состоится.

А вот вопрос - поедет ли Путин в субботу, 7-го, в Сочи болеть за сборную России, которая встретится с командой Хорватии, остается открытым.

- Пока неизвестно, - сказал Песков.

Это обнадеживает...

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