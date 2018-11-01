Дмитрий Песков объяснил, почему Порошенко не попал под санкции

- А где же Порошенко? - был один из главных вопросов у многих после изучения санкционного списка к Украине. Один из самых богатых олигархов Незалежной, имеющий бизнес на территории России, оказался за рамками экономических мер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это сложившейся в мировой политике традицией.

- Традиционно президенты не включаются в санкционные списки, - сказал он журналистам. - Это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг. Это ответные ограничительные меры, Россия не была инициатором подобного обмена. Но на протяжении достаточно длительного времени наши украинские коллеги в этом ключе упражнялись, ответ не заставил себя ждать. Эти ограничения неоднократно вводились и в отношении наших компаний, и в отношении физических лиц со стороны Украины. С самого начала мы говорили о том, что здесь практика взаимности неизбежна. И вот эта практика как раз и была реализована.

Украинские журналисты поинтересовались - будут ли отменены эти санкции в случае изменения политики Киева?

- Этого нельзя исключать, если мы в обозримой перспективе дойдем до того момента, когда начнем принимать меры по нормализации и деэскалации напряженности в наших двусторонних отношениях, - подтвердил Песков. - Мы надеемся, что рано или поздно политическая воля на нормализацию отношений с Россией все-таки какие-то хотя бы робкие ростки даст на украинской земле. Сейчас пока мы этого не видим.