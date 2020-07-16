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Дмитрий Песков о Потсдаме-1945: Нужно хранить память об этих уроках истории

16 июля 2020, 15:25  •  79 • В России

- Дмитрий Сергеевич! В эти дни отмечается 75 лет Потсдамской конференции... (Кстати, помощник президента Владимир Мединский уже провёл в Москве круглый стол на эту тему.) Как Владимир Путин и вы лично, как знаток истории, оцениваете Потсдам-1945? - с таким вопросом журналист «Комсомольской правды» обратился к Дмитрию Пескову.

- Конечно, значение Потсдама трудно переоценить, - сказал на брифинге пресс-секретарь президента. - Трудно переоценивать значение решений, которые там принимались.

И, конечно, нужно хранить память об этих уроках истории, об этом опыте истории...

И в моменты, когда мы со многими странами (не по своей вине. - А.Г.) во многих процессах скатываемся на низшие точки наших отношений, всегда очень хорошо вспоминать о таком. (То есть - об уроках Потсдама - 1945. - А.Г.)

СПРАВКА «КП»

Конференция лидеров стран антигитлеровской коалиции - Сталина, Трумэна и Черчилля - открылась в пригороде Берлина - Потсдаме - 17 июля 1945-го. Основными темами встречи были германский вопрос, утверждение границ в послевоенной Европе... В Потсдаме была основана система международных отношений, важнейшие институты которой функционируют до сих пор.

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