Дмитрий Песков о переносе дальневосточной столицы во Владивосток: Дата - это описка, а согласие Путина настоящее

Владимир Путин официально поддержал инициативу врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, предложившего перенести столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. В опубликованном письме главы региона на имя президента стоит виза «Согласен» Владимира Путина. Правда, с датой 7 декабря 2017 года, но как подтвердил «Комсомольской правде» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это описка, а согласие главы государства настоящее.

Обосновывая свое предложение, Кожемяко приводит в качестве аргумента не только то, что Владивосток исторически был главными восточными воротами региона, но и сейчас он является главным торгово-экономическим центром Дальнего Востока. У города есть политический вес и статус международной площадки.

Владимир Путин официально поддержал инициативу перенести столицу Дальневосточного федерального округа. Фото: РБК

- Проекты-драйверы развития всего Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке, - аргументировал Кожемяко. - Через Владивосток идут морские коммуникации. К саммиту АТЭС были построены хорошие мосты, хорошая транспортная логистика.Наличие портов, инфраструктура — все говорит о том, что дальневосточной столице быть во Владивостоке.