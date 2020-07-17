Дмитрий Песков: Мы и дальше будем настаивать на выполнении комплекса минских соглашений по урегулированию на юго-востоке Украины

- Дмитрий Сергеевич, президент не раз говорил – о том, что мы против пересмотра соглашений Минск-2, и госпожа Меркель буквально на днях поддержала эту нашу позицию. И, тем не менее, мы же видим, что в реальности Киев ушёл уже очень далеко от этого соглашения. Будем ли мы за Минск-2 бороться до последнего участника нормандской четверки? Что дальше делать?

- Вы имеете в виду - минский комплекс мер?

- Конечно, да. Потому что Зеленский, судя по всему, не собирается его выполнять…

- Ну, вы знаете, что на самых различных уровнях мы уже выражали нашу обеспокоенность и сожаление тем, что Киев продолжает не выполнять условия минских соглашений.

В плане придания импульса выполнению, вы знаете, что лидеры собирались в Париже и заключались договоренности, которые так же были приняты по итогам встречи в Париже.

Ни то, ни другое не выполняется.

И, конечно, это не приближает к развязке ситуации на юго-востоке Украины.

И здесь Россия, как одна из стран-гарантов, может только сожалеть.

Вместе с тем, конечно, нас существенно настораживают заявления, которые звучат из Киева о том, что, дескать, минский комплекс мер уже неактуален, что его нужно переделать, нужно заменить более современным документом и т.д. и т.п.

С нашей точки зрения, это очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно отбросить - по времени - от момента урегулирования ситуации на Украине.

Потому что - де-факто, например, даже думать о том, чтобы согласовать какие-то новые параметры, невозможно без участия в этом процессе представителей самопровозглашенных республик. А нам всем хорошо известно, что наши украинские визави категорически отказываются от каких-либо контактов и от общения с ними. Что делает просто невозможным выработку новых документов. Поэтому ситуация, действительно, оставляет желать лучшего.

- А что делать, Дмитрий Сергеевич?

- В данном случае, вы знаете, что Россия прикладывает изрядные усилия в плане работы с нашими партнерами и в Берлине, и в Париже, занимается этим сейчас мой коллега Козак (заместитель главы Администрации Президента России. - А. Г.), и пока тоже, к сожалению, у него, скорее, доминирует разочарование результативностью работы наших украинских коллег. Россия продолжает последовательную линию, направленную на то, чтобы все страны, а говоря все страны, мы имеем в виду и нас, и Берлин, и Париж – чтобы все страны использовали свою часть влияния на украинских коллег, с тем, чтобы подвинуть их к реализации тех обязательств, которые они на себя взяли по минскому комплексу мер.