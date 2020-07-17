Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Российские лётчики отомстили в Сирии
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айд...
Коронавирус и российская таможня не пускают граждан Украины в Россию
"Предательство" Козаком Донбасса – большая игра Путина?
Главная / В России

Дмитрий Песков: Мы и дальше будем настаивать на выполнении комплекса минских соглашений по урегулированию на юго-востоке Украины

17 июля 2020, 14:25  •  106 • В России

- Дмитрий Сергеевич, президент не раз говорил – о том, что мы против пересмотра соглашений Минск-2, и госпожа Меркель буквально на днях поддержала эту нашу позицию. И, тем не менее, мы же видим, что в реальности Киев ушёл уже очень далеко от этого соглашения. Будем ли мы за Минск-2 бороться до последнего участника нормандской четверки? Что дальше делать?

- Вы имеете в виду - минский комплекс мер?

- Конечно, да. Потому что Зеленский, судя по всему, не собирается его выполнять…

- Ну, вы знаете, что на самых различных уровнях мы уже выражали нашу обеспокоенность и сожаление тем, что Киев продолжает не выполнять условия минских соглашений.

В плане придания импульса выполнению, вы знаете, что лидеры собирались в Париже и заключались договоренности, которые так же были приняты по итогам встречи в Париже.

Ни то, ни другое не выполняется.

И, конечно, это не приближает к развязке ситуации на юго-востоке Украины.

И здесь Россия, как одна из стран-гарантов, может только сожалеть.

Вместе с тем, конечно, нас существенно настораживают заявления, которые звучат из Киева о том, что, дескать, минский комплекс мер уже неактуален, что его нужно переделать, нужно заменить более современным документом и т.д. и т.п.

С нашей точки зрения, это очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно отбросить - по времени - от момента урегулирования ситуации на Украине.

Потому что - де-факто, например, даже думать о том, чтобы согласовать какие-то новые параметры, невозможно без участия в этом процессе представителей самопровозглашенных республик. А нам всем хорошо известно, что наши украинские визави категорически отказываются от каких-либо контактов и от общения с ними. Что делает просто невозможным выработку новых документов. Поэтому ситуация, действительно, оставляет желать лучшего.

- А что делать, Дмитрий Сергеевич?

- В данном случае, вы знаете, что Россия прикладывает изрядные усилия в плане работы с нашими партнерами и в Берлине, и в Париже, занимается этим сейчас мой коллега Козак (заместитель главы Администрации Президента России. - А. Г.), и пока тоже, к сожалению, у него, скорее, доминирует разочарование результативностью работы наших украинских коллег. Россия продолжает последовательную линию, направленную на то, чтобы все страны, а говоря все страны, мы имеем в виду и нас, и Берлин, и Париж – чтобы все страны использовали свою часть влияния на украинских коллег, с тем, чтобы подвинуть их к реализации тех обязательств, которые они на себя взяли по минскому комплексу мер.

Песков: «Мы и дальше будем настаивать на выполнении комплекса минских соглашений по урегулированию в Донбассе».Александр ГАМОВ

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



106
Источник
Похожие новости
17 июля 2020, 02:25
Россию снова втягивают в Кавказскую войну: Азербайджан и Армения обменялись ударами
17 июля 2020, 07:55
«Отвечает требованиям XXI века»: как развивается программа по созданию самолётов Ил-96-400М
16 июля 2020, 23:55
«Будем смотреть по эпидемиологической обстановке»: организаторы сообщили об отмене шествия «Бессмертного полка» 26 июля
17 июля 2020, 14:25
Зачем в России объявлена внезапная проверка войск
17 июля 2020, 10:55
«Претензий к американцам у нас значительно больше»: в Минобороны ответили на обвинения США по ДОН
16 июля 2020, 20:25
В Москве прошли «Абаевские чтения»
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июля 2020, 00:00
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислили по ...
17 июля 2020, 00:00
Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после обвине...
17 июля 2020, 02:00
Перебросите ракеты под бок России - ждите ответа: ЕС получил жёсткое предупреждение. ...
17 июля 2020, 02:00
"Прочитают полтора землекопа": Личное письмо Навального "слили", ...
17 июля 2020, 06:00
Что скрывают радиоэлектронный апгрейд и боекомплекты обновлённых МиГ-29 ВВС Сирии. Пл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июля 2020, 03:00
Российские лётчики отомстили в Сирии
16 июля 2020, 02:00
"Это же полный альбац, товарищи": Коротченко о тысячах дипломатов в посольстве США в Ереване
12 июля 2020, 20:00
Около сотни омоновцев вошли в администрацию Хабаровска: "Завтра будет очень интересно"
14 июля 2020, 10:14
"Все решится в первые сутки": Польше ответили на предложение "военного сдерживания" РФ
11 июля 2020, 22:00
Бредихин описал сценарий, при котором Украина объединится с Донбассом
15 июля 2020, 10:00
"Предательство" Козаком Донбасса – большая игра Путина?
11 июля 2020, 02:00
Замурованная комната 102 года хранила тайну особняка
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.