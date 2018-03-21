Дмитрий Песков может сменить Сергея Лаврова: В СМИ сообщили о скорой отставке главы МИД

• 75 • Политика

СМИ сообщили об отставке Сергея Лаврова. Есть несколько кандидатов на должность, в том числе, Дмитрий Песков.

В СМИ со ссылкой на источники сообщают, что министр иностранных дел России Сергей Лавров оставит должность и не будет работать в новом правительстве. По версии источников, после завершении карьеры в министерстве он уйдет на пенсию. В то же время, есть мнение, что Лавров будет работать в Совете Безопасности ООН.

Один из собеседников журналистов в МИД России говорит, что Сергей Лавров сам хотел оставить должность.

То, что он давно хотел уйти, ни для кого не секрет. Сейчас все ждут информации о составе нового правительства, - говорит собеседник.

По словам источников, Лавров в беседе с Путиным поднимал вопрос своего ухода, отмечая, что устал от замещения должности министра. В то же время, президент России Владимир Путин просил Лаврова немного подождать, до выборов президента, прошедших в минувшее воскресенье.

Добавим, телеканал Царьград ранее также говорил с источниками в МИД России. Мы выяснили природу информации об отставке Сергея Лаврова и составили вместе с дипломатами список возможных кандидатов на пост. Так, в пятерке был назван пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сам Песков на момент публикации материала не смог прокомментировать информацию.

На официальном уровне в МИД России не подтверждают отставку Сергея Лаврова. Представитель министерства Мария Захарова ранее напомнила, есть процедура принятия таких решений. И последнее слово за президентом России. В очередной раз распространяемая рядом СМИ информация не подтверждена ничем.

Слова источников приводит RTVI.