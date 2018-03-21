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Дмитрий Песков может сменить Сергея Лаврова: В СМИ сообщили о скорой отставке главы МИД
21 марта 2018, 19:24 • 75 • Политика
СМИ сообщили об отставке Сергея Лаврова. Есть несколько кандидатов на должность, в том числе, Дмитрий Песков.
В СМИ со ссылкой на источники сообщают, что министр иностранных дел России Сергей Лавров оставит должность и не будет работать в новом правительстве. По версии источников, после завершении карьеры в министерстве он уйдет на пенсию. В то же время, есть мнение, что Лавров будет работать в Совете Безопасности ООН.
Один из собеседников журналистов в МИД России говорит, что Сергей Лавров сам хотел оставить должность.
По словам источников, Лавров в беседе с Путиным поднимал вопрос своего ухода, отмечая, что устал от замещения должности министра. В то же время, президент России Владимир Путин просил Лаврова немного подождать, до выборов президента, прошедших в минувшее воскресенье.
Добавим, телеканал Царьград ранее также говорил с источниками в МИД России. Мы выяснили природу информации об отставке Сергея Лаврова и составили вместе с дипломатами список возможных кандидатов на пост. Так, в пятерке был назван пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сам Песков на момент публикации материала не смог прокомментировать информацию.
На официальном уровне в МИД России не подтверждают отставку Сергея Лаврова. Представитель министерства Мария Захарова ранее напомнила, есть процедура принятия таких решений. И последнее слово за президентом России. В очередной раз распространяемая рядом СМИ информация не подтверждена ничем.
Слова источников приводит RTVI.
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