|
Дмитрий Песков: Безосновательное задержание 33 россиян не укладывается в параметры союзнических отношений
31 июля 2020, 13:30 • 135 • В России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что за сутки, прошедшие с момента задержания в Белоруссии российских граждан, никаких объяснений между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко не последовало. Президент Белоруссии не стал звонить в Кремль, чтобы лично рассказать, что произошло. Поэтому объясняться двум соседним странам приходится на уровне МИД, и в России поведение Минска не расценивают, как шаги союзника.
- Безусловно, безосновательное задержание 33 российских граждан не совсем укладывается в параметры союзнических отношений. Это однозначно! - заявил Песков. - Именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками и граждане будут отпущены.
В Кремле потребовали немедленно допустить к задержанным российских дипломатов.
- Мы весьма обеспокоены, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным, надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время, - сказал Песков. - Эти граждане приехали в Белоруссию проездом, они должны были улетать в другую страну. Они опоздали на самолет и ждали вылета в Стамбул. Это сотрудники частного охранного предприятия. Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий. Мы обеспокоены, что до сих не предоставлена информация, обосновывающая их задержание. Но мы убеждены, что белорусские коллеги разберутся и отпустят российских граждан.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
135
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 июля 2020, 09:05
|
25 июля 2020, 02:05
|
26 июля 2020, 00:05
|
29 июля 2020, 01:05
|
24 июля 2020, 19:05
|
27 июля 2020, 22:05
|
25 июля 2020, 11:05