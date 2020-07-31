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Дмитрий Песков: Безосновательное задержание 33 россиян не укладывается в параметры союзнических отношений

31 июля 2020, 13:30  •  135 • В России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что за сутки, прошедшие с момента задержания в Белоруссии российских граждан, никаких объяснений между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко не последовало. Президент Белоруссии не стал звонить в Кремль, чтобы лично рассказать, что произошло. Поэтому объясняться двум соседним странам приходится на уровне МИД, и в России поведение Минска не расценивают, как шаги союзника.

- Безусловно, безосновательное задержание 33 российских граждан не совсем укладывается в параметры союзнических отношений. Это однозначно! - заявил Песков. - Именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками и граждане будут отпущены.

В Кремле потребовали немедленно допустить к задержанным российских дипломатов.

- Мы весьма обеспокоены, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным, надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время, - сказал Песков. - Эти граждане приехали в Белоруссию проездом, они должны были улетать в другую страну. Они опоздали на самолет и ждали вылета в Стамбул. Это сотрудники частного охранного предприятия. Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий. Мы обеспокоены, что до сих не предоставлена информация, обосновывающая их задержание. Но мы убеждены, что белорусские коллеги разберутся и отпустят российских граждан.

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