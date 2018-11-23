|
Дмитрий Песков — о хищениях при строительстве резиденции президента: Самое главное, что укравшие государственные деньги пойманы
23 ноября 2018, 15:09 • 102 • В России
В Кремле прокомментировали сообщения о том, что в деле о хищениях во время ремонтных работ в резиденции президента в Ново-Огарево, появились другие эпизоды. В том числе эпизод с ремонтом сочинской резиденции «Бочаров ручей», или как написали газеты - «даче Путина».
- Действительно, были задержания и осужденные по этому вопросу, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Но больше мне тут и сказать нечего. Здесь не главное, что это дача Путина. Тем более, что это не дача Путина, это государственная дача. У Путина нет дачи. А главное, что сворованы государственные деньги. Вот когда воруются государственные деньги, правоохранительные органы принимают меры по поимке виновных.
Подпишитесь на нас
102
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
18 ноября 2018, 06:54
|
18 ноября 2018, 13:24
|
16 ноября 2018, 17:24
|
20 ноября 2018, 00:04
|
19 ноября 2018, 07:28
|
19 ноября 2018, 21:54
|
22 ноября 2018, 19:39