Дмитрий Песков — о хищениях при строительстве резиденции президента: Самое главное, что укравшие государственные деньги пойманы

В Кремле прокомментировали сообщения о том, что в деле о хищениях во время ремонтных работ в резиденции президента в Ново-Огарево, появились другие эпизоды. В том числе эпизод с ремонтом сочинской резиденции «Бочаров ручей», или как написали газеты - «даче Путина».

- Действительно, были задержания и осужденные по этому вопросу, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Но больше мне тут и сказать нечего. Здесь не главное, что это дача Путина. Тем более, что это не дача Путина, это государственная дача. У Путина нет дачи. А главное, что сворованы государственные деньги. Вот когда воруются государственные деньги, правоохранительные органы принимают меры по поимке виновных.