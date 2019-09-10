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Дмитрий Песков - об «американском шпионе»: Его должность не предусматривала никаких контактов с президентом
10 сентября 2019, 14:09 • 61 • В России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что упомянутый в американских СМИ Олег Смоленков и в самом деле работал в администрации президента России.
- Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен, - заявил Песков. - Его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей. Все вот эти рассуждения американских СМИ «кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее» - это, сами понимаете, такой жанр pulp fiction, "криминальное чтиво". Давайте оставим на их усмотрение.
На вопрос «имел ли Смоленков доступ к государственным секретам» пресс-секретарь президента заметил, что тот не был ни на каких совещаниях и вообще его должность не предусматривала контакты с главой государства.
Рассуждать о том, мог ли Смоленков быть агентом спецслужб США, Песков не стал, объяснив это тем, что просто ему ничего об этом неизвестно. Где сейчас находится Смоленков, в Кремле не знают.
- Мы не занимаемся розыском людей, - объяснил Песков. - Я только могу констатировать, что действительно был такой сотрудник администрации, и что он несколько лет назад был уволен. Это было в 2016 или 2017 году.
На вопрос «нет ли у Кремля по поводу Смоленкова претензий к работе контразведки?» он ответил отрицательно.
- Все нормально с работой российской контрразведки, - сказал Песков.
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