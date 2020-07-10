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Дмитрий Песков - о заявлении Владимира Жириновского: Слова о Фургале и деньгах должны быть подкреплены доказательствами

10 июля 2020, 16:25  •  148 • В России

В пятницу, 10 июля, во время брифинга пресс-секретаря президента не обошлось без неожиданных вопросов...

Пескова попросили прокомментировать утверждение Жириновского о том, что «от Фургала якобы требовали возить коробки с деньгами в Москву».

Песков - поинтересовавшись, откуда подобные сведения - отметил:

- Такие слова должны быть подкреплены доказательствами. В противном случае, конечно, те, кто упоминался, они могут каким-то образом за себя заступиться в рамках действующего закона...

Отвечая на вопрос о том, давало ли следствие Кремлю знать о разработке Фургала или Кремль не знал об этом, Песков отметил:

- Я не располагаю такой информацией.

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