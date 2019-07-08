|
Дмитрий Песков - о словах ведущего «Рустави-2»: Это большой позор для грузин
08 июля 2019, 16:09 • 148 • В России
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков осудил выходку грузинского журналиста, оскорбившего в прямом эфире президента России.
- Что касается конкретно оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, то конечно, мы их считаем абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем, - сказал Песков. - Безусловно, подобного рода поведение, будь оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения, или будь оно последствием абсолютного безумия, но, конечно же, это недостойно грузинского народа. Конечно, то, что произошло, - это большой позор для грузин.
В Кремле считают, что это следствие русофобской атмосферы, которая сейчас царит в Грузии.
- Мы с вами вместе наблюдаем в последние дни все новые и новые обострения русофобских припадков, - сказал Песков. - Все это - не что иное, как последствия нежелания или неготовности государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков с самого начала.
Грузинская телекомпания «Рустави-2», связанная с Саакашвили, приостановила вещание после оскорблений в адрес Путина
Подпишитесь на нас
Загрузка...
148
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 июля 2019, 12:39
|
04 июля 2019, 03:24
|
05 июля 2019, 18:09
|
06 июля 2019, 07:24
|
02 июля 2019, 02:39
|
06 июля 2019, 10:24
|
05 июля 2019, 05:24