Дмитрий Песков - о словах ведущего «Рустави-2»: Это большой позор для грузин

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков осудил выходку грузинского журналиста, оскорбившего в прямом эфире президента России.

- Что касается конкретно оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, то конечно, мы их считаем абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем, - сказал Песков. - Безусловно, подобного рода поведение, будь оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения, или будь оно последствием абсолютного безумия, но, конечно же, это недостойно грузинского народа. Конечно, то, что произошло, - это большой позор для грузин.

В Кремле считают, что это следствие русофобской атмосферы, которая сейчас царит в Грузии.

- Мы с вами вместе наблюдаем в последние дни все новые и новые обострения русофобских припадков, - сказал Песков. - Все это - не что иное, как последствия нежелания или неготовности государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков с самого начала.

Грузинская телекомпания «Рустави-2», связанная с Саакашвили, приостановила вещание после оскорблений в адрес Путина

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