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Дмитрий Песков - "Комсомольской правде": Мои усы на месте. То, что я их сбрил - утка!

30 июля 2018, 13:39  •  44 • В России

Всю последнюю неделю завсегдатаи соцсетей (к счастью, не все, но, судя по их реакции, многие) всерьез были обеспокоены "непонятной" ситуацией, сложившейся вокруг ... усов пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова.

Изучая, в частности, фотоснимки из Хельсинки, где встречались Владимир Путин и Дональд Трамп и где среди сопровождавших лиц присутствовал Дмитрий Песков, - некоторые, особо внимательные наблюдатели, вдруг не увидели у него усов!

Еще больше подозрений вызвали снимки, на которых пресс-секретарь и его супруга, Татьяна Навка, были запечатлены во время отпуска (они отдыхали, в частности, в Азербайджане, где побывали на фестивале "Жара".) Усы Пескова там, якобы, не просматривались!

Дмитрий Песков и Татьяна Навка на закрытии фестиваля "Жара".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вот пользователи сети - на все лады - и начали гадать, уж не проиграл ли Песков снова кому-нибудь пари? (Напомню, четыре года назад он сбрил усы, проиграв спор своей дочери Елизавете. Песков обещал расстаться с усами, если дочь успешно сдаст ЕГЭ, что она и сделала.)

После той истории с усами в Twitter появился даже отдельный аккаунт "Усы Пескова", который уже насчитывает свыше 364 тысяч подписчиков. Хотя - там публикуются вовсе не усатые и бородатые заметки, а - вполне даже политические.

Ну, так вот - учитывая широкое общественное любопытство к теме усов президентского пресс-секретаря, ваш покорный слуга еще 27 июля отправил Пескову смс следующего принципиального содержания: "Дмитрий Сергеевич, а почему Вы снова без усов? Опять что-то кому-то проспорили и - сбрили? Народ этим живо интересуется..."

И вот наконец утром 30 июля я получил от Пескова ответ: "Нет. Усы на месте. Это утка!"

В разговоре с Александром Гамовым пресс-секретарь президента подтвердил: усы на месте.

Единственное, что настораживает - почему пресс-секретарь, прежде, чем сделать столь важное усатое заявление, ждал три дня? Уж не отращивал ли ранее сбритые усы?

Впрочем, в любом случае за их судьбу можно теперь не волноваться...

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