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Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии: Вопрос о передаче Украине задержанных россиян мы с белорусскими партнерами не обсуждаем

31 июля 2020, 22:10  •  61 • В России

- Дмитрий Федорович, огромное спасибо вам за утреннее интервью. А сейчас какая складывается ситуация? Вам пока не удалось встретиться с нашими гражданами, задержанными в Минске?

- Только что, буквально час назад, завершился мой разговор с министром внутренних дел Республики Беларусь генералом Караевым. Он подтвердил, что - во исполнение решения Следственного комитета, согласованного с МИД Республики Беларусь, сегодня (в пятницу, 31 июля) будет гарантированно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам. Полагаем, это состоится в ближайшие часы. И, понятно, что мы еще раз, к сожалению, вынуждены говорить об абсурдности заявлений, которые были предъявлены россиянам. Понятно, что они приехали сюда, направляясь транзитом в другую страну. Понятно, что все трактовки о том, что они, возможно (или чуть ли не гарантированно) были готовы содействовать дестабилизации обстановки здесь, не имеют под собой никакой основы.

Люди работали во исполнение коммерческого контракта, направляясь в Турцию, и собирались возвращаться через определенное время в Москву, минуя Республику Беларусь.

Но сегодня складывается обстановка так, как она складывается. И мы убеждены в том, что сотрудники консульского отдела посольства будут иметь широкую возможность расспросить наших граждан по всему комплексу вопросов, которые связаны с этим задержанием.

И также я полагаю, что заверения белорусской стороны и руководства МВД о том, что, по возможности, к нашим гражданам будет проявляться предельно корректное отношение, - будут реализованы в полном объеме.

- Дмитрий Федорович, а вы сами поедете на эту встречу, или только консульский отдел?

- Нет. По всем нормативным документам, которые определяют деятельность консульских служб, это должны исполнять консульские работники.

- Их куда-то перевели? Где они сейчас находятся, наши задержанные граждане?

- Они находятся в одном из пенитенциарных учреждений, недалеко от Минска.

- То есть, их в тюрьму, по сути, перевели, это какой-то изолятор?

- Нам сказали белорусские партнеры о том, что условия содержания там будут лучше, с учетом того, что группа задержанных достаточно большая, а те помещения, в которых они находились раньше, по сути дела, не приспособлены для содержания такого значительного числа граждан.

- Украинская сторона уже заявила свои требования, чтобы наших граждан выдали на Украину, якобы они были «заняты в Донбассе...»

- Я с моими партнерами по тем разговорам, которые состоялись сегодня, - ни в Следственном комитете, ни в МИДе Республики Беларусь, ни в МВД страны - эту тему не обсуждал, как и вопросы в рамках этой тематики участниками этих обсуждений не поднимались, во всяком случае, в мой адрес.

- Ясно. То есть белорусская сторона этот вопрос тоже как бы не затрагивает.

- Белорусская сторона сегодня этот вопрос не затрагивала и не поднимала.

- Спасибо огромное. Удачи вам!

Дмитрий Мезенцев: «Вопрос о передаче Украине задержанных российских граждан с белорусскими партнерами мы не обсуждаем».

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