Дмитрий Мезенцев: И большой праздник, и большая работа...

...Праздник получился звонким и широким. Сразу - на двух городских площадях. Лариса Долина, Хор Турецкого, Игорь Бутман... А еще - отличные певческие и танцевальные коллективы из Башкирии, Ленинградской и Рязанской областей... В общем, всех не перечислишь! Дождавшись, пока Дмитрий Мезенцев - мой давний Герой (еще с иркутских пор, где он губернаторствовал) слегка охрипнет от общения с гостями и телевизионщиками, я пригласил его в кафе, где попытался разговорить за крепким чаем...

Обмен "верительными грамотами" с простым народом

- Дмитрий Федорович, я вас знаю давно и за вами внимательно наблюдаю – вы всегда…

- Наблюдаете по-хорошему?

- Да, по-хорошему. Вы всегда были в моем представлении рабочим человеком, с которым, прежде всего, связаны трудовые будни. Мы же не случайно с вами в Иркутске сапоги покупали, куртку рабочую, в вашу бытность губернатором. Куртка до сих пор у меня, и фотографией этой горжусь, выложил в Фейсбук.

Почему вы обмен "верительными грамотами" с простым народом, если можно так выразиться, начали с праздника?

- С торжества в честь Дня многонациональной России.

- Это совпало так?

- 12 июня в нашем календаре - государственный праздник. Масштаб торжеств, масштаб праздника, участниками которого стали тысячи минчан и гостей белорусской столицы, вновь подчеркнул глубину и значимость отношений России и Беларуси, то тепло и уважение, с которым россияне относятся к белорусским друзьям, к нашим братьям.

Фото Виктор ТОЛОЧКО

- Но, наверное, такое отношение показывают не абсолютно все-все? Ведь есть люди, которые далеко не все знают о том, чем живет Россия сегодня?

- Мы должны открыто рассказывать о том, что нас волнует сегодня, чем мы заняты, сколь масштабны новые национальные проекты, каковы российские планы на завтра. Мы иногда уповаем на то, что нас и так знают, с нами и так готовы дружить, нас и так любят.

Наверное... Но вырастает новое поколение и в нашей стране, и в Беларуси, и в странах СНГ. Во взрослую жизнь вступают люди, которые никогда не жили с ощущением того, что за их спиной великая страна - Советский Союз.

Сегодня новое поколение формируется в реалиях рыночных отношений, молодые люди взрослеют в условиях, когда деньги в обществе уже играют другую, куда более значительную роль, чем 30 лет назад в другом – советском обществе. Объективно - меняются социальные ориентиры, заново "форматируется" линейка ценностей. Это естественный процесс... Но при этом важно, чтобы для молодых людей, готовых идти в бизнес, включаться в практику рыночной экономики, достигать успеха, становиться богаче - не потерялись и другие базовые "вещи", обязательные для каждого гражданина. Это - готовность включаться в планы государства, знать и уважать тысячелетнюю историю своей страны и тех людей, которые - кто в далеком "вчера", а кто ныне - эту историю пишет. Чтобы национальные интересы своей страны, наших союзников понимались и принимались не как что-то далекое и абстрактное, но как и свои интересы.

Фото Виктор ТОЛОЧКО

А если попроще - будущее "в одиночку" - и в прямом, и в переносном смысле - всегда беднее, чем вместе с друзьями. Раз вы сегодня в Минске, то пример отношений братских стран Беларуси и России еще раз подтверждает: несмотря на то, что мир большой, - это отнюдь не значит, что нас "везде" с радостью ждут. А в наших странах друзьям и соседям готовы протянуть руку, готовы помогать, учиться друг у друга, перенимать успешный опыт.

Договор о Союзном государстве дал возможность без всяких препятствий поехать к соседям получать образование, работать, поправить здоровье, отдохнуть, побывать там, где еще не был, найти новых партнеров по бизнесу, встретить коллег и друзей...

Молодое поколение, которое формируется сегодня, через 20-25 лет займет профессиональные высоты в своих странах, будет определять их отношение с миром, с союзниками, со странами-соседями. Важно, чтобы традиции взаимодействия, дружбы и доверия, что отличает сегодня российско-белорусские отношения, и силами будущих поколений становились еще прочнее, приумножались сегодня и в далеком завтра.

Посольство России в Беларуси пригласило в Минск артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Ленинградской, Рязанской областей и многих других регионов страны. Фото: Виктор ТОЛОЧКО

Вспоминали и Советский Союз, и Красную Армию

- Еще я заметил, что вы ведущую концерта Илону Броневицкую попросили передать привет маме…

- ... Народной артистке Советского Союза Эдите Пьехе.

- Да. И вот сейчас будто снова Советский Союза вспомнили. Это просто ностальгия или что-то другое?

- А разве история единой страны не связана с той датой, которую мы скоро вместе с братьями будем отмечать? 3 июля – День полного освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Все мы обязаны помнить, что отцы и деды вместе воевали в составе Красной Армии, защищая одну Родину.

Президент России Владимир Владимирович Путин на Красной площади в День Победы 9 мая этого года, говоря о подвиге народов Советского Союза в Великой Отечественной войне, с особым чувством говорил и о подвиге защитников Брестской крепости, героически встретивших коварного врага на западной границе СССР.

Фото Виктор ТОЛОЧКО

Мы чего стесняемся? Мы должны забыть, что в свое время за плечами трехсот миллионов человек была единая мощная держава? При этом не надо быть прекраснодушными идеалистами.

Сегодня политические реалии таковы, что мы живем в разных самостоятельных, независимых государствах, которые имеют все для того, чтобы и на фундаменте истории, и на основе нового формата отношений, выстроить такое сотрудничество, которое может быть еще глубже, еще богаче, еще значимее. Это справедливо и для наших стран, которые составляют Союзное государство. Важно последовательно и умело, укрепляя настоящее, строить будущее, но не забывать и доброе прошлое.

- Буквально на днях Владимир Путин такую мысль озвучил, что никто не собирается объединять государства – Россию и Белоруссию…

- Потенциал договора о Союзном государстве по-настоящему весом. Сделать взаимодействие предметнее, результативнее, соразмерить подходы парламентариев по сближению законодательной базы во многих сферах национальной экономики, учесть опыт, практику работы в социальной сфере, перенять друг у друга самое лучшее – это "философия" реализации Договора о Союзном государстве, против которой никто не возражает. И здесь нет никакого ущемления национального суверенитета, это как раз то, что помогает странам быть сильнее, становиться еще сплоченнее. Но есть союзнические обязательства - и в рамках Договора о коллективной безопасности, есть масштабные планы в рамках Евразийского Экономического Союза, под эгидой СНГ, новые задачи в ШОС. Многое сделано и Союзным Правительством, и Парламентским Собранием.

Скоро, 16-го -18-го июля, глава Совета Федераций В.И. Матвиенко и глава Совета республики Беларуси М.В. Мясникович будут сопредседателями 6-го Форума регионов в Петербурге. Участники Форума с большим интересом ожидают участия Глав государств – Президента России В.В. Путина и Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. Форум призван обновить систему отношений "регион-регион", добиться ее большей результативности.

- А перед вами лично какие задачи стоят?

- Главная задача одна - содействовать дальнейшему укреплению взаимодействия, его реалистичности, продуктивности, выходу на результат. Коллектив посольства - также участник большой работы, которая проводится сторонами в экономической сфере, в системе гуманитарных и культурных связей, образования, во взаимодействии по десяткам направлений. Но важно помнить, что о масштабе результатов такой работы должны знать граждане наших стран, поддерживать такую практику и убеждаться в том, что вместе мы сильнее.

Работать в Беларуси, на мой взгляд, интересно еще и потому, что "багаж" накопленного в двусторонних отношениях значим и велик, и оценивать его значимость можно только через призму стратегии взаимодействия Беларуси и России, ее особой значимости - и не только для двух стран.

Фото Виктор ГИЛИЦКИЙ

О «несвежем кефире» и «полезных» спорах

- А как же споры, конфликты, продовольствие, «нефтянка»?

- Сейчас вы еще вспомните о бутылках несвежего кефира и ящиках "залежалых" яблок?..

- Но, действительно, у нас, журналистов, часто звучит, что некоторые специалисты наших двух стран в министерствах … спорят, порою конфликтуют...

- Было бы странно, если бы этого не было. Тогда бы это говорило о неготовности сторон внимательно, вдумчиво и предметно работать над планами реального взаимодействия. Дискуссия - здесь естественный процесс. Вопрос в другом - как быстро удается выйти после споров на единый результат.

- Иногда и руководитель государства вмешивается...

- Не надо драматизировать. Какие-то несогласия меняем на согласия. На учет того, сколь много сделано, взгляд на споры - еще раз вам подчеркну - на основе и с учетом стратегии взаимодействия и партнерства.

- Как это понять?

- Послушайте, накоплен огромный опыт сотрудничества между Россией и Беларусью. Посмотрите на цифры взаимного товарооборота. Мы серьезные партнеры. Сегодня сложилась практика отношений сотен предприятий в рамках общих планов взаимодействия министерств и ведомств, в рамках деятельности межправкомиссии и новых рабочих групп. И эти результаты работы должны быть соотнесены с теми задачами и планами, которые ставят Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко.

Совсем недавно в Москве успешно прошла встреча премьер-министров наших стран С.Н.Румаса и Д.А.Медведева, определены ближайшие совместные шаги. Был свидетелем откровенного и делового, развернутого разговора, что провели министры иностранных дел С.В.Лавров и В.В. Макей считанные дни назад.

Все это - фундамент, форматы, которые уже существуют, действуют. Услышьте, пожалуйста! В работе по сверке позиций в реальной экономике и в финансовой сфере место спору будет всегда. И это естественно. Если бы этих споров не было, значит, это был бы индикатор малосодержательной или не глубокой совместной работы.

- Для меня несколько неожиданным было то, что премьер-министр и посол Беларуси в России - вице-премьер присутствовали на масштабных торжествах по случаю Дня России в Минске...

- Подчеркну, мы по-особому это ценим.

- О чем это говорит?

- О том, что и российская, и белорусская стороны хотят вести партнерский, товарищеский, откровенный и равный диалог и - по возможности - уходить от тех споров, которые не имеют принципиальной основы и о которых даже вы, Александр, не забыли спросить и сегодня.

Мы благодарны Премьер-министру С.Н.Румасу и его супруге за то, что они были гостями нашего большого праздника. Благодарны послу Беларуси-вице-премьеру В.И.Семашко и Госсекретарю Союзного государства Г.А.Рапоте, министрам правительства республики А.Н.Карлюкевичу и В.А.Малашко, замминистра культуры С.И. Шереметьеву и А.Н. Цурану, другим высоким гостям, кто вместе с тысячами минчан и гостей города встретил на одной из самых больших минских площадей День многонациональной России...

Фото Виктор ТОЛОЧКО

* * *

- Я вот здесь на празднике вашу супругу Евгению увидел. То есть - ваш дом теперь здесь?

- Считайте, что наш новый дом теперь здесь.

- То есть, вы - и москвич, и петербуржец, и минчанин теперь?

- Но если так считать, то тогда и иркутянин, и пекинец...

- Вам это нравится? Минск вас принимает?

- Вы же видели, как Минск нас - россиян - принимает!

- Удачи вам на этом пути. Спасибо за интервью!

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