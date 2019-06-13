Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Тебя бьют, а ты не отвечай": Начальник Генштаба ВСУ рассекретил, чего...
«Для безопасности населения»: ВСУ заявили о приближении к Донецку
Уже не Мордор: Украинский обидчик Скабеевой "переименовал" Россию
В ООН подсчитали число мирных жителей, погибших с начала конфликта в Донбассе
Главная / В России

Дмитрий Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

13 июня 2019, 18:09  •  46 • В России

Профицит федерального бюджета по итогам первого квартала 2019 года превысил 665 миллиардов рублей. При этом доля доходов, которые не связаны с экспортом нефти и газа, достигла 57%. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

- По ряду параметров, в том числе по объему доходов, ситуация оказалась несколько лучше, чем ожидалось, - заметил Медведев.

В то же время премьер раскритиковал правительство за медленное использование бюджетных средств.

- По целому ряду направлений бюджетные деньги используются недопустимо медленно, это касается, к сожалению, финансирования национальных проектов, - заявил Медведев и потребовал от Минфина в пятницу представить ему объяснения, из-за чего возникла пробуксовка.

На заседании кабмина также рассматривали законопроект о льготном ввозе гражданских самолетов. Он освобождает от НДС самолеты, зарегистрированные в российском реестре. Кроме того, от НДС освобождается ввоз авиадвигателей, запчастей, комплектующих и опытных образцов, которые необходимы для испытаний гражданских самолетов. Нулевую ставку НДС также предлагается применять при продаже лайнеров и передаче их в лизинг.

- Во всех случаях речь идет о воздушных судах, которые зарегистрированы в российском реестре. Для тех, кто намерен перерегистрировать суда, которые сейчас зарегистрированы в других странах, предусмотрен переходный период до 1 января 2023 года. В течение этого периода НДС при переводе самолетов из иностранных реестров взиматься не будет, - пояснил Медведев.

Сейчас более 85% лайнеров, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, зарегистрированы за рубежом - в основном, в реестрах Бермудских островов (81%) и Ирландии (4,3%). Авиаперевозчики объясняли, что регистрировать самолеты в России невыгодно: для этого нужно заплатить таможенную пошлину и НДС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
13 июня 2019, 11:39
«Ну на фиг с детьми туда лезть!»
12 июня 2019, 22:39
"Нам и готовиться особо не надо": В Крыму ждут комиссара СЕ Дунью Миятович в любой день
13 июня 2019, 18:09
Путина в Бишкеке встретили боорсоками
13 июня 2019, 13:09
«Освобождаться от своего преимущества глупо»: в России отреагировали на предложение Чубайса ввести углеродный налог
12 июня 2019, 22:39
Свободу журналистам. Но некоторым. Только своим
13 июня 2019, 18:09
Дмитрий Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 июня 2019, 00:54
«Если бы здесь воевала Россия, то Украины уже бы не было»: Защитники Горловки готовы стоять до победы
08 июня 2019, 03:24
"Встреча ради встречи бессмысленна": В Донбассе поставили условие Зеленскому
10 июня 2019, 13:54
Чехия и Германия избавляются от украинских нелегалов
12 июня 2019, 04:54
Советский пулемет оказался смертельным оружием для современного американского броневика
07 июня 2019, 11:09
Gardian опубликовало рисунок советского солдата, который расколол на два лагеря западный мир
10 июня 2019, 23:39
"Против вас теперь все": Политолог Сатановский объяснил, почему США так испугались ПМЭФ
09 июня 2019, 08:39
Почему от истории рейса МН17 пахнет долларами и ложью одновременно?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.