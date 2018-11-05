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Дмитрий Медведев: «Занимайтесь спортом, не ешьте на ночь, читайте русскую классику»

05 ноября 2018, 18:09  •  44 • В России

В понедельник в Шанхае открылась самая крупная в мире выставка зарубежных товаров - первое китайское международное импортное ЭКСПО. Свою продукцию на выставку привезли почти 3 тысячи компаний из 130 стран. Сегодня Китай не только на первом месте среди всех стран по экспорту, но и на втором по импорту. Китайский рынок с населением в 1,4 миллиарда человек весьма привлекателен для производителей, в том числе российских. Другое дело, что не каждая компания сможет потягаться с дешевой китайской продукцией. Понимая это, руководство Китая уже пообещало иностранным компаниям снизить таможенные пошлины и защищать интеллектуальную собственность. Достигнув стремительного роста экономики за счет производства дешевого ширпотреба, КНР теперь намерена взять курс на производство высококачественной продукции, а также покупку качественной продукции в других странах. В ближайшие 15 лет объем импортируемых Китаем товаров превысит 30 миллиардов долларов.

КИТАЙЦЫ ЛЮБЯТ НАШУ ОБЛЕПИХУ

В ЭКСПО приняли участие более 150 российских компаний из 40 регионов. Российскую делегацию на выставке возглавил премьер Дмитрий Медведев. На одном из российских стендов премьеру рассказали, что у китайских потребителей популярны наши продукты из облепихи, а на другом подарили набор «сибирское долголетие», в котором были кедровое молочко и экстракт чаги. Повара, которые будут ежедневно на протяжении недели угощать гостей выставки блюдами из российских продуктов, презентовали Медведеву одно из своих блюд: томленого в печи гуся по старорусскому рецепту.

Выступая на открытии выставки, Медведев рассказал, что Россия откроет в Шанхае представительство экспортного центра.

- Убежден, что эта выставка станет отличным стимулом для развития бизнеса, а, значит, и для повышения благосостояния наших народов. Есть такая китайская мудрость, которая гласит: «человек больше всего устает, когда стоит на месте». Но нам это точно не грозит, - заметил Медведев.

Премьер напомнил, что в ближайшие годы Россия планирует удвоить объемы несырьевого и неэнергетического экспорта, доведя этот показатель до 250 миллиардов долларов. Речь идет о продукции сельского хозяйства, машиностроения и других отраслей промышленности.

- Сегодня перед нами стоят общие задачи - найти новые источники роста мировой экономики, сформировать открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества, где нет давления, нет санкций, где нет места протекционизму и ограничениям. А это, к сожалению, реальность современного мира, современной мировой экономики, и мы не можем на это закрывать глаза, - обратился Медведев к главам других иностранных делегаций.

«Дополнительные стимулы для развития»: Забайкалье и Бурятия вошли в состав Дальневосточного округа

Китайский лидер Си Цзиньпин раскритиковал позицию Вашингтона, который увеличил тарифов на китайскую продукциюФото: REUTERS

«АМЕРИКАНЦЫ НА ДРУГИХ ФОНАРИКОМ СВЕТЯТ»

Китайский лидер Си Цзиньпин раскритиковал позицию Вашингтона, который увеличил тарифов на китайскую продукцию.

- Некоторые страны не должны держать в руках фонарик, ничего не делая у себя, а лишь направляя луч на слабые стороны других, а не на свои собственные проблемы, - сказал Си Цзиньпин. И хотя он не назвал конкретную страну, все и так поняли, кого он имеет ввиду.

- Изменив себя посредством торговли и тяжелой работы, учась у других, Китай преобразовал не только себя, но и мировую экономику. От имени МВФ я обращаюсь ко всем сторонам с призывом снять накал и решить существующие торговые споры, пока действующая система торговли не разрушена, - заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

«ГАЛСТУКИ И КОСТЮМЫ ВЫБИРАЮ САМ»

После посещения выставки у Медведева прошли переговоры с Си Цзиньпином, а затем он поучаствовал в он-лайн конференции в Шанхайской медиагруппе. У премьера, в частности, спросили, как ему удается поддерживать хорошую физическую форму.

- Я плаваю, катаюсь на велосипеде, иногда играю в бадминтон. Никаких жестких диет не придерживаюсь, стараюсь есть достаточно полезную пищу, китайская еда, кстати, полезная. Ну и, конечно, не надо наедаться на ночь, - заметил премьер.

- Дает ли вам жена советы, как одеваться? - поинтересовалась ведущая.

- Надо ответить так, чтобы и жену не обидеть, и сказать более точно, - засмеялся Медведев. - Конечно, я иногда обсуждаю эти вопросы со своими близкими, но в основном сам решаю, какой галстук и пиджак мне надевать.

- Тут вот один из ваших фанатов под ником «Тихий Дон» спрашивает, произведения какого русского писателя вы бы ему советовали прочитать, - продолжала ведущая.

- Пусть прочитает сам «Тихий Дон» Шолохова, если еще не читал. А еще произведения Достоевского, Толстого, Чехова, Куприна, Бунина. Любое из них - шедевр развития человеческой мысли. Я, кстати, иногда читаю произведения современной китайской литературы, - признался Медведев.

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