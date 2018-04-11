Дмитрий Медведев: «В бюджете нет денег, чтобы увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей!»

В среду Дмитрий Медведев отчитался перед Госдумой за работу нынешнего состава правительства. Для Медведева это шестое выступление в качестве премьера. Будучи президентом, именно Медведев предложил ввести практику ежегодных отчетов кабмина перед депутатами. На этот раз отчет Медведева затрагивал все шесть лет работы нынешнего состава правительства с учетом того, что после инаугурации Владимира Путина 7 мая, начнется процесс формирования нового правительства. Фракции смогли задать Медведеву по пять вопросов, а не по два, как это было в предыдущие годы. Медведев отсчитывался перед депутатами рекордное время - 3,5 часа.

Дмитрий Медведев: «Эти 6 лет были периодом избавления от иллюзий» 00:00 00:00

В среду Дмитрий Медведев отчитался перед Госдумой за работу нынешнего состава правительстваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЭКОНОМИКА ПРОШЛА СТРЕСС-ТЕСТ

Большую часть своего выступления Медведев посвятил экономике.

- Эти шесть лет были годами испытаний​​​ на прочность нашей экономики. Никогда прежде она не получала столько сильных ударов одновременно. Я считаю, что мы достойно прошли этот тяжелый и ответственный период, который стал по-настоящему стресс-тестом для всего государства, - сказал Медведев.

Среди главных проблем, с которыми пришлось столкнуться, премьер назвал мировой финансовый кризис, обвал сырьевых рынков и санкции.

- От таких шоков нет иммунитета у любой, даже самой здоровой экономики, а нашей - с ее структурными проблемами - это ей грозило просто катастрофой. Но мы не просто выжили. Мы начали развиваться. Как бы нам ни пытались помешать извне, - сказал премьер.

Медведев заявил, что Россия обратит новые санкции США на пользу нашей экономике.

- Вопреки здравому смыслу и в Америке, и в Европе нашей стране начали упорно навязывают роль врага, стараются выдавить нас из мировой политики, мировых экономических отношений. Последние решения администрации США в этой сфере - это попытка бороться с нами путем недобросовестной конкуренции, ограничивать наше развитие, создавать напряжение в экономике, на валютном, на фондовом рынке. Но мы с этим давлением справимся, - заявил премьер.

Медведев отметил, что за шесть лет Россия прошла путь, на который другие страны даже без санкций тратят десятилетия. По его словам, минувшие шесть лет были «периодом большой стройки».

- Мы никогда раньше не возводили столько жилья, столько детских садов и школ. В городах ремонтируются дворы и парки. Практически заново отстроен принимавший Олимпиаду город Сочи, приводятся в порядок города, принимающие участников Чемпионата мира по футболу, преобразились Владивосток и остров Русский. Идет модернизация БАМа и Транссиба, строится Центральная кольцевая дорога, - продолжил премьер. - Запущен Западный скоростной диаметр в Петербурге, Московское центральное кольцо. По всей стране реконструируются морские и воздушные порты.

МРОТ ПРЕВЫСИТ 11 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Одной из главных проблем России Медведев назвал бедность.

- Того, что удалось сделать за эти годы, недостаточно, чтобы ее победить. Но Меры предпринимались и будут предприниматься, - сказал Медведев.

Он напомнил, что впервые в современной России минимальный размер оплата труда (МРОТ) был повышен до прожиточного минимума.

- С 2013 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырос почти в два раза. А с 1 мая составит 11 тысяч 163 рубля. Это коснется более 3 миллионов человек, причем половина из них работают в бюджетной сфере. Те, чей доход не дотягивает до прожиточного минимума: пенсионеры, инвалиды, ветераны, ряд многодетных семей получают доплату в виде различных пособий и выплат. Мы надеемся, что эта доплата будет становиться все более адресной и более ощутимой, - сказал Медведев.

Как сообщил премьер, правительство поддержит регионы, которые должны найти деньги на повышение зарплат с учетом увеличения МРОТ.

- Уже сейчас мы выделили им из Резервного фонда правительства на эти цели 36 миллиардов рублей, - сказал Медведев.

Он также напомнил, что правительство подняло зарплаты бюджетников до среднего по экономике регионов уровня, как этого требовал президент в своих «майских указах».

Депутаты от ЛДПР спросили Медведева, почему правительство отвергло их предложение увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей.

- На упомянутое вами увеличение МРОТ в бюджете нет! - заявил Медведев.

Он заметил, что в начале 2000-х годов к категории бедных относилось до 30 миллионов человек. Сейчас за чертой бедности находятся около 20 миллионов россиян.

РАССЕЛИЛИ АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ

Как заявил Медведев, в ближайшие месяцы в России завершится программа по расселению аварийного жилья (которое было признано таковым до 1 января 2012 года​​​).

- Эта программа – беспрецедентная по масштабам, она не имеет аналогов. Полностью свой аварийный фонд расселили 71 регион, еще 12 - завершают этот процесс, - сказал Медведев.

По его словам, по состоянию на 1 марта, в новые квартиры переехали 678 тысяч человек, расселено 10,5 миллионов квадратных метров аварийного жилья.

- Фактически с нуля был построен целый город величиной, к примеру, с Ижевск или Барнаул, - заявил Медведев.

- Размер аварийного жилья вырос на 13 миллионов «квадратов». Будут падать балконы и взрываться квартиры. Эта проблема не решена! - возразил Медведеву лидер КПРФ Зюганов.

СОЗДАЛИ 1,5 МИЛЛИОНА НОВЫХ МЕСТ В ДЕТСАДАХ

Медведев напомнил, что шесть лет назад в России была большая проблема с очередями в детсадах.

- С 2012 года по всей стране были открыты более 5,7 тысяч новых детских садов. Мы создали более полутора миллионов дополнительных мест, практически ликвидировали очереди для детей от трех до семи лет. Для этого потребовалось более 130 миллиардов бюджетных денег, - сказал премьер.

Медведев заявил, что к 2021 году должны быть ликвидированы очереди в ясли.

ИЗМЕНИТЬ КОНСТИТУЦИЮ И УВЕЛИЧИТЬ НАЛОГИ ДЛЯ БОГАТЫХ

Все лидеры фракций во время своих выступлений заявили о том, что Россия должна увести свои деньги из стран НАТО и жестко ответить на новые санкции США. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал правительство увеличить до 18 процентов подоходный налог для тех, чьи доходы превышают 2 миллиона рублей в месяц.

- Это всего 20 тысяч человек! А казну пополним! - заявил Миронов.

Самым позитивным было выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Для начала он предложил рецепт решения проблемы свалок: «В тундру отправьте весь мусор! У нас тут людям дышать нечем!». А закончил требованием внести поправки в Конституцию: «Нужно перейти к Госсовету и оставить три партии. А лучше вообще партии запретить!»

А еще Жириновский пообещал обогнать своих коллег депутатов в числу внуков.

- У меня 9 внуков, а у Зюганова - 8! И Кобзона я вашего догоню! У него 10, у меня 11 внуков будет! - заявил ВВЖ. С трибун ему крикнули, что он неверно считает чужих внуков, но Жириновского это заявление не осудило.

- Как сказал товарищ Сталин в 1835 году: «Жить стало лучше, жить стало веселее! У нас лучшие депутаты, губернаторы министры и президент! Любить нужно себя! - подытожил Жириновский под общие аплодисменты.