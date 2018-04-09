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Дмитрий Медведев: «Рассуждения о каких-то плохих русских - это политическая обложка»

09 апреля 2018, 20:09  •  63 • В России

В понедельник в подмосковной резиденции премьера Дмитрия Медведева «Горки» можно было наблюдать сцену из серии «не так сели!» (известная фраза Бориса Ельцина, ставшая афоризмом). Каждый понедельник перед началом традиционного совещания с вице-премьерами Дмитрий Медведев вначале пожимает своим заместителям руки, а потом все рассаживаются по местам. Вице-премьер Дмитрий Рогозин сначала привычно направился к части стола, расположенной по правую руку от премьерского кресла. Но места там не нашлось, и тогда Рогозин перешел на другую сторону стола, заняв кресло между Аркадием Дворковичем и Александром Хлопониным. Путаница, судя по всему, вышла из-за того, что на совещании присутствовали не все вице-премьеры. В частности, отсутствовал Виталий Мутко. А лишний стул взяли, да случайно убрали не с той стороны стола.

- Забыли, кто где размещается? Ротация произошла? - с улыбкой заметил Медведев.

Напомним, что действующий состав правительства сложит с себя полномочия 7 мая, в день инаугурации президента.

Совещание начали с обсуждения новых американских санкций против России (в минувшую пятницу Минфин США объявил о введении ограничений в отношении 24 российских граждан и 14 российских компаний). Медведев поручил правительству проработать ответные меры, а также способы поддержки подпавших под санкции российских компаний (в том числе энергетических, металлургических и компаний оборонной-промышленного комплекса).

- Пятничные санкции в отношении нашей страны - это еще одно проявление протекционистской политики. Есть политическая обложка - все эти рассуждения о каких-то плохих русских, которых нужно наказать. Они не должны заслонять экономической сути. А экономическая суть состоит в продвижении коммерческих американских интересов по всему миру вопреки действующим торговым правилам, вопреки сложившемуся порядку, - заявил Медведев.

Он пояснил, что речь идет о том, чтобы навредить российским компаниям, которые успешно работают на глобальных рынках и составляют конкуренцию, в том числе американскому бизнесу.

Медведев напомнил, что, еще будучи кандидатом в президенты, Дональд Трамп выступал за то, чтобы США вели протекционистскую политику.

- Собственно, мы сейчас это все и наблюдаем, причем не только в отношении России: против целого ряда государств вводятся новые пошлины. Это касается и Евросоюза - на стальную, на алюминиевую продукцию в том числе. Ну а с Китаем вообще назревает прямая торговая война, - заявил премьер.

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