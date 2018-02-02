Дмитрий Медведев: Рассматривали постановление под номером 666 и почувствовали землятресение

В пятницу в Алматы во время заседания межправительственного Совета Евразийского экономического союза - ЕАЭС (в этот союз входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия) произошло небольшое землятресение силой 2-3 балла.

- Встреча прошла в теплой атмосфере, сопровождавшейся небольшим землетрясением во время рассмотрения одного из очень интересных вопросов, посвященных постановлению совета министров Республики Беларусь номер 666. Это, конечно, наводит на разные мысли. Тем не менее, все благополучно было рассмотрено, все решения приняты и подписаны, - рассказал Медведев журналистам.

В частности, главы правительств подписали соглашение о маркировке товаров на просторах Евразийского союза средствами идентификации.

- Важно поэтапно распространять маркировку на новые группы товаров, пока не будут охвачены все товарные потоки, - заметил Медведев.

В пример он привел удачный эксперимент по маркировке шуб. После введения специальных чипов, легальный оборот меховых изделий в Евразийском экономическом союзе вырос в 13 раз, а реализация в розницу этих изделий увеличилась... в 7 раз.

- То есть, мы из тени вытащили дорогие товары! - сказал Медведев.