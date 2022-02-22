|
Дмитрий Медведев призвал готовиться к новой угрозе с Запада: "Это неизбежно"
22 февраля 2022, 09:55 • 130 • Политика
Дмитрий Медведев обратился к жителям России с предупреждением о новой угрозе со стороны западных стран из-за признания Владимиром Путиным независимости ДНР и ЛНР. Медведев уверен, что новые санкции, как и потоки дезинформации, неизбежны.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев утром 22 февраля прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным указов о признании донбасских республик. В беседе с журналистами он предсказал дальнейшее развитие событий.
"Снова санкции, угрозы, политическое давление с разных сторон. Безумные вопли и потоки дезинформации. Всё это мы уже проходили и давно перестали бояться", - подчеркнул политик. Медведев уверен: рано или поздно оппоненты России сами придут и попросят вернуться за стол переговоров по всем вопросам, как это бывало и раньше.
"Это неизбежно с учётом роли России в международных отношениях", - уверен Медведев. Правоту Путина подтвердит история, добавил он.
По мнению зампреда Совбеза, решение о признании Россией независимости ДНР и ЛНР было сложным, но в нынешних условиях единственно возможным. Москва не могла бросить на произвол судьбы мирных жителей, среди которых почти 800 тысяч граждан России.
Медведев напомнил, что все эти годы людей в Донецке и Луганске подвергали постоянным репрессиям, они жили в вечном страхе и прятались в подвалах от бомб. По мнению политика, с киевскими властями говорить только на языке дипломатии бесполезно - их "нужно призывать к ответственности с позиции силы".
Подпишитесь на нас
130
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 февраля 2022, 13:05
|
22 февраля 2022, 02:20
|
16 февраля 2022, 04:00
|
21 февраля 2022, 17:00
|
20 февраля 2022, 10:05
|
16 февраля 2022, 11:00
|
17 февраля 2022, 14:25