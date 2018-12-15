Дмитрий Медведев предложил вложить в дагестанский город 4,4 млрд рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития в городском округе "Дагестанские Огни". В город на территории республики Дагестан вложат 4,4 млрд рублей инвестиций.

Утром 15 декабря на сайте правительства появилось подписанное Дмитрием Медведевым постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития на территории дагестанского города.

ТОР в городском округе "Дагестанские Огни", говорится в документе, позволит диверсифицировать экономику, снизить зависимость от градообразующих предприятий, повысить инвестиционную привлекательность республики, а также создать более 850 рабочих мест и привлечь 4,4 млрд инвестиций.

Уже сейчас подписаны документы о 15 инвестиционных проектах в Дагестанских Огнях — в том числе по производству отделки для фасадов, облицовки и тары, строительству теплиц и розливу минеральной воды.

Также в дагестанском городе собирают закладывать виноградники, фруктовые сады, консервировать соки, разводить и перерабатывать рыбу, уточняет ТАСС.