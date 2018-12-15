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Дмитрий Медведев предложил вложить в дагестанский город 4,4 млрд рублей
15 декабря 2018, 12:09 • 33 • Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития в городском округе "Дагестанские Огни". В город на территории республики Дагестан вложат 4,4 млрд рублей инвестиций.
Утром 15 декабря на сайте правительства появилось подписанное Дмитрием Медведевым постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития на территории дагестанского города.
ТОР в городском округе "Дагестанские Огни", говорится в документе, позволит диверсифицировать экономику, снизить зависимость от градообразующих предприятий, повысить инвестиционную привлекательность республики, а также создать более 850 рабочих мест и привлечь 4,4 млрд инвестиций.
Уже сейчас подписаны документы о 15 инвестиционных проектах в Дагестанских Огнях — в том числе по производству отделки для фасадов, облицовки и тары, строительству теплиц и розливу минеральной воды.
Также в дагестанском городе собирают закладывать виноградники, фруктовые сады, консервировать соки, разводить и перерабатывать рыбу, уточняет ТАСС.
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