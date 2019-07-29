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Дмитрий Медведев потребовал большей эффективности при реализации нацпроектов в Крыму

29 июля 2019, 19:09  •  49 • В России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе пребывания в Крыму провел совещание по реализации нацпроектов в регионе. Глава Республики Сергей Аксенов сначала доложил премьеру радужные цифры по состоянию дел в туристической сфере.

- Основным источником доходов в летний период является курортный сезон. Прямых налоговых поступлений в бюджет Республики Крым получили 1 млрд и 460 млн рублей, что на 25% выше прошлогодних показателей, - доложил он. Но не все на полуострове выглядит так радужно, как доходы от туризма. Туристы практически на любом курорте - явление сезонное, а постоянное население живет в Крыму круглогодично. И для улучшения качества их жизни в регионе реализуются порядка 100 региональных проектов, многие из которых являются составной частью национальных проектов, принятых для все страны.

А вот здесь ситуация оставляет желать лучшего.

- Сразу же хочу обратить внимание на то, в чем, на мой взгляд, основная проблема, — это освоение выделенных средств. Оно осуществляется медленно, кассовое исполнение национальных проектов в настоящий момент относительно невысокое, оно колеблется от 20 до 30% — и по Севастополю, и по Республике Крым, - объяснил Медведев и обрисовал масштаб происходящего. - В 2019 году на них предусмотрено почти 13 млрд рублей в Крыму и около 4 млрд в Севастополе. Федеральный бюджет здесь представляет большую часть денег.

Глава Крыма попытался найти причины такого низкого освоения выделенных средств.

- Низкие показатели обусловлены тем, что отсутствует авансирование - все работы оплачиваются по факту их завершения, - объяснил он.

Но Медведев остался непреклонен.

- Нужно ускоряться. Необходимо работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов, - завершил он дискуссию и объяснил, что речь идет не просто об освоении средств, а о существенно большем, люди ждут «конкретных результатов» от нацпроектов: новых поликлиник, больниц, учреждений культуры, спортплощадок, школ и детских садов.

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