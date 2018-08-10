Дмитрий Медведев: «Пенсионная реформа как горькое лекарство: не хочешь пить, а надо!»

В пятницу во время рабочей поездки на Камчатку премьер Дмитрий Медведев признался, что членов правительства не радует перспектива повышения пенсионного возраста в стране, но другого выхода они не видят. Напомним, что правительство предлагает постепенно увеличить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

- Такие изменения большинство людей не радуют, даже если человек хочет работать дольше. Как справедливо заметил Владимир Владимирович Путин, это никого не радует и среди членов правительства. Но есть решения, которые по разным причинам необходимы. Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже, - сказал Медведев на встрече с работниками Кроноцкого заповедника.

Он напомнил, что когда создавалась нынешняя пенсионная система, на одного пенсионера приходилось четыре работающих человека. Это было связано с небольшой продолжительностью жизни. А сегодня это соотношение уже почти один к одному.

- С точки зрения развития страны это хорошо, люди живут дольше. Но с точки зрения бюджетной системы это большие риски, потому что в какой-то момент эту систему просто может разорвать, несмотря на то, что мы ее дотируем и можем переводить определенные деньги из резервов, - заметил Медведев.

При этом он пообещал, что правительство разработает систему социальных гарантий для людей, которым придется выходить на пенсию позже. В пример он привел норму уголовного законодательства, запрещающую увольнять женщину, находящуюся в декретном отпуске.

- Я думаю, что подобную систему гарантий необходимо создавать и в отношении лиц зрелого возраста. Это совершенно нормально, - заявил Медведев.

«Мы готовы ответить на санкции»

Премьера также попросили прокомментировать угрозу новых экономических санкций США против России.

- Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать объявлением экономической войны. И на эту войну нужно будет реагировать - экономическими, политическими методами, а в случае необходимости и иными. Наши американские друзья это должны понимать, - заявил Медведев.

При этом Медведев признал, что в санкциях нет ничего хорошего: «они сказываются на самочувствии экономики, на движении курса валют».

Из угрозы новых американских санкций курс доллара уже превысил 67 рублей впервые с августа 2016 года.