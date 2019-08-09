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Дмитрий Медведев оценил историю с Атамбаевым как «внутреннее дело» Киргизии

09 августа 2019, 15:09  •  68 • В России

После задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева ему предъявили обвинение в коррупции, а суд определил ему меру пресечения – арест и содержание в СИЗО до 26 августа. Сторонники Атамбаева попытались вечером четверга организовать акции протеста в столице, но сотрудники МВД не дали им этого сделать. Используя спецсредства, они рассеяли пытавшихся протестовать, и, по сообщениям официальных органов власти, в Бишкек сохраняется спокойствие.

В этих не самых простых условиях в Бишкек для участия в саммите глав правительств стран ЕАЭС прилетел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В среду в Киргизии даже поднимался вопрос о переносе саммита, запланированного на озере Иссык-Куль на другие сроки из-за обострения ситуации, но в итоге все пройдет, как и было запланировано.

Медведев прокомментировал происходившее в Кыргызстане, выразив позицию Москвы по этому вопросу.

- Это, конечно, внутреннее дело самого Кыргызстана, но мы не можем относиться к происходящему безучастно, потому что Кыргызстан – наш крупный партнер, наши друзья здесь живут, - заявил премьер России и подчеркнул, что Москва внимательно наблюдает за происходящим в Кыргызстане и не бросит республику, а продолжит помогать ей. И это понятно, Бишкек участвует и в ОДКБ, и в ШОС, и в рамках и этих структур, и двусторонних отношений. Страны активно развивают экономическое сотрудничество, чего стоит только проект создания железной дороги КНР – Кыргызстан – Узбекистан, в котором Москве предложено принять участие. В Кыргызстане действует больше 700 российско-киргизских СП, а инвестиции только по линии РФПИ по подписанным соглашениям составят свыше 6 млрд. рублей. А более миллиона граждан Киргизии, работая в России, своими переводами формируют около 30% ВВП.

Поэтому вопрос стабильности в Киргизии имеет значение не только для нее самой, но и для региональной безопасности, и даже в геополитическом масштабе. Именно поэтому, Дмитрий Медведев особо обратил внимание на то, что, на его взгляд, «в XXI веке Кыргызстан свой лимит на революции уже исчерпал. И было бы очень плохо, если бы подобного рода события привели к политической, а стало быть, и экономической нестабильности в стране». С учетом встречи с Владимиром Путиным, предшествовавшей поездке Медведева, можно предположить, что это мнение не только лишь Дмитрия Анатольевича.

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Но теперь перед властями Киргизии встал другой вопрос – что с ним делать. Суд и приговор могут вызвать новый взрыв беспорядков, и не только в его селе (подробности)

Президент Кыргызстана Жээнбеков провел заседание Совета безопасности после попытки ареста экс-лидера.

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