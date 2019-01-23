Дмитрий Медведев о российском космосе: «Хватит болтать о том, куда мы полетим в 2030 году!»

В последние годы дела у корпорации «Роскосмос» шли не очень. Первый, самый ответственный пуск с нового космодрома Восточный в Амурской области в апреле 2016 года состоялся только со второй попытки. А второй, в ноябре 2017-го, закончился падением спутников в океан. Как сообщил в среду премьер Дмитрий Медведев на совещании по развитию корпорации «Роскосмос», строительство космодрома «Восточный» не укладывается в сроки, пока построено лишь 5 из 19 запланированных объектов. В этом году должна была начаться вторая очередь строительства, чтобы к 2021 году «Восточный» был полностью готов к запуску космических аппаратов различного назначения с использованием ракет-носителей тяжелого класса.

- На достройку остальных объектов «Роскосмос» запрашивает дополнительные средства, в том числе, я поэтому вас и собрал, - обратился Медведев к участникам совещания.

Строительство первой очереди космодрома сопровождалось скандалами — на «Восточном» украли более 10 миллиардов рублей. Генпрокуратура возбудила более 140 уголовных дел.

В ближайшие три года на развитие космической отрасли власти планируют потратить более 515 миллиардов рублей.

- Но в прошлом году Роскосмос порядка 16 процентов бюджетных инвестиций просто не использовал - это недозагруженные предприятия и не выполненные научные работы. Как результат, одна из конкурентных сфер развивается медленнее, чем нам нужно, - сказал Медведев. - Наша страна открыла космическую эру, ей принадлежат очень многие достижения в освоении космоса. И сегодня лидерство в ракетно-космической отрасли имеет и стратегическое значение. Это и вопросы национальной безопасности, и обороноспособности страны, а также развитие новых технологий.

Медведев призвал заниматься коммерциализацией ракетно-космической отрасли страны и увеличением доли России на международном рынке.

- Космос сегодня - это большой рынок, на котором существует реальная конкуренция. И здесь нужно серьезно работать, чтобы на этом рынке остаться. Ракетно-космическая отрасль может в сегодняшних условиях, и должна быть экономически успешной. Мы пока от этого достаточно далеки, - отметил Медведев.

Ну, и наконец, премьер призвал представителей ракетно-космической отрасли поменьше хвастаться будущими достижениями.

- Надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году. Надо работать - меньше говорить и больше делать! - заявил Медведев.

Ранее в «Роскосмосе» сообщали, что первая высадка российских космонавтов на Луну запланирована на начало 2030-х годов, а в конце 2020-х годов планируется начать строительство российской лунной базы.