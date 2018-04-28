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Дмитрий Медведев о хамстве американцев, повышении пенсионного возраста и своей отставке

28 апреля 2018, 19:09  •  194 • В России

РЕКОРДНО НИЗКИЕ ИНФЛЯЦИЯ И БЕЗРАБОТИЦА

Правительству удалось избежать непопулярных мер, несмотря на сложности в экономике. Об этом Дмитрий Медведев заявил в интервью в программе «Вести в субботу».

- В условиях кризиса было важно не скатиться на какие-то другие уровни исполнения социальных обязательств, социальных гарантий государства. И если бы мы не смогли обеспечить общеэкономическую стабильность, нам бы пришлось принимать крайне непопулярные меры, сказал Медведев.

Он напомнил, что по итогам 2015 года инфляция составила почти 13%, а в конце 2017-начале 2018 года она стала беспрецедентно низкой: цены растут всего на 2,5%.

- Низкая инфляция позволяет Центральному Банку снижать ключевую ставку. Стало быть, эффективные коммерческие кредитные ставки уже тоже находятся в разумных пределах, чуть больше 10%. А если взять такой важнейший показатель, как ипотечная ставка, то тоже впервые за всю историю она опустилась ниже 10%, - отметил Медведев.

Премьер также сообщил, что рекордно низким для страны стал и уровень безработицы: он составляет чуть менее 5%.

- В большинстве развитых стран это 7-9%. Важно, что мы все-таки начали программу по переходу из нынешнего экономического уклада в более современный, заключающийся в том, чтобы создать максимально большее количество высокотехнологичных рабочих мест. Там, где зарплаты выше, - сказал Медведев.

Он также отметил, что нынешнее правительство выполнило задачи, поставленные президентом.

Дмитрий Медведев и журналист Сергей Брилев во время интервью в программе «Вести в субботу». ФОТО Россия 24

«ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ПОВЫШАТЬ ПРИДЕТСЯ»

Правительству придется принимать решение о повышении пенсионного возраста, заявил Дмитрий Медведев.

- Обсуждения идут уже не один год. Экспертиза уже достаточно серьезная проведена. Мы на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне, - заявил премьер.

При этом он отметил, что решение на эту тему надо принимать аккуратно.

- Принимать так, чтобы не разбалансировать пенсионную систему, а с другой стороны, не создать отрицательных настроений среди людей, некомфорта, ощущения незащищенности среди людей. Но подступаться к этой теме необходимо, - заявил Медведев.

Он напомнил, что нынешний уровень пенсионного возраста был установлен в 1940-е годы, когда и продолжительность жизни населения была значительно ниже.

«БЫЛ СОБЛАЗН УВЕЛИЧИТЬ НАЛОГИ»

Дмитрий Медведев заявил, что считает верным решение сохранить плоскую шкалу НДФЛ.

- Плоская шкала НДФЛ привлекательна тем, что она проста, легко администрируется, и самое главное, если эта ставка разумная, а она у нас совсем разумная - 13%, от нее незачем увиливать, все платят, и люди с невысокими доходами, и богатые люди. Собственно, ради этого она и была введена, и это принесло очень хороший эффект. Поэтому я считаю, что мы ее сохранили правильно, люди были спокойны, - заявил Медведев.

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По словам премьера, в региональные бюджеты поступает порядка 3,3 триллионов рублей от НДФЛ и это позволяет регионам развиваться. Поэтому, заметил Медведев, обсуждая переход к прогрессивной модели налогообложения, нужно прикидывать, не потеряет ли казна деньги.

- Я уже не говорю о том, что мы вызовем неудовольствие большого количества людей, которые скажут: вы знаете, мы платили 13%, мы не хотим платить даже 15% или тем более 20 или 25%. Я не говорю про 75%, как в некоторых странах Европы, откуда бегут куда-то для того, чтобы, так сказать, свои доходы в другое место пристроить, - пояснил Медведев.

Он признался, что у правительства был соблазн увеличить налоги в кризисные годы.

- И к президенту страны, и ко мне приходили, говорили: давайте здесь налоги увеличим. Но мы понимали, что это, скорее всего, ударит и по людям, и по экономике, и не сделали этого, - рассказал Медведев.

Что касается введения системы «Платон», которая де-факто стала налогом, Медведев заявил, что доходы от нее за три года оцениваются всего в 45 миллиардов рублей. По-мнению премьера, это не увеличило налоговую нагрузку, но позволило развивать дорожное хозяйство.

«ПУСТЬ ОБАМА ПРИЕЗЖАЕТ, ПОСМОТРИТ, КАК НАША ЭКОНОМИКА РАЗОРВАНА В КЛОЧЬЯ»

Медведев также прокомментировал новые санкции США и ответ, который российские власти на них готовят.

- Ни в коем случае нельзя навредить самим себе, потому что мы должны быть прагматичными. Даже если нас что-то раздражает, а ведут они себя по-хамски, все равно нельзя вредить самим себе. Во-вторых, ответ должен быть или симметричным, или асимметричным, но он должен быть достаточно чувствительным. Чего ради просто, так сказать, покусывать, если это ни к чему не приведет? - заявил Медведев.

В качестве ответной меры Медведев предложил ввести индивидуальные санкции против юридических и физических лиц из США.

- Американцы всегда так себя вели, они даже, выдвигая кому- то политические условия, максимально защищали свой рынок и пытались продвигать экономическую повестку дня. Они могли нам какие-то выкатывать вопросы политического, гуманитарного порядка, а потом говорили, у нас здесь экономические интересы, в том числе в России, вы их не трогайте. Это абсолютно жесткий американский прагматизм. В чем-то, кстати, нам этому даже нужно поучиться, но это не значит, что мы с этим согласны, - заметил Медведев.

Он сообщил, что Россия не отменит продовольственное эмбарго для западных стран, пока та не отменят антироссийские санкции.

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Медведев вспомнил слова экс-президента США Барака Обамы, который в 2015 году заявил, что после введения в отношении России санкций российская «экономика разорвана в клочья».

- Он как-то к нам не особенно ездит. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья, - сказал Медведев.

«НЕ СОБИРАЮСЬ УХОДИТЬ ОТДЫХАТЬ»

Как рассказал Медведев, работа в правительстве научила его запоминать большие объемы информации.

- Это интересная, большая работа. Если вы будете работать в правительстве когда-нибудь, вы все эти цифры тоже будете знать назубок, - заметил Медведев. Он признался, что пока не собирается «уходить отдыхать»​​​.

- Я готов работать и буду работать там, где смогу принести максимальную пользу своей стране, - заметил он.

Интервью Медведева Брилеву.Премьер-министр подвел итоги шестилетней работы правительства

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