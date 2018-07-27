Дмитрий Медведев: «Нас пытаются душить. Нужно защищаться!»

В пятницу в Санкт-Петербурге прошло заседание Евразийского межправительственного совета. Премьеры пяти стран - России, Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), обсудили создание общего рынка газа, введение единой системы маркировки товаров и борьбу с демпингом со стороны европейских стран.

- Нужен адекватный ответ на санкции. Важно определить коллективные шаги, если придется отстаивать наши торгово- экономические интересы, - заявил на заседании возглавлявший российскую делегацию Дмитрий Медведев.

Страны-участники ЕАЭС уже столкнулись с проблемой на рынке гербицидов. Европейские компании демпингуют - поставляют на рынок Евразийского союза дешевые химические вещества для уничтожения сорняков.

- Наш союз будет чего-нибудь стоить, если сможет самостоятельно защищаться. И антидемпинговые расследования - это и есть такие меры борьбы с недобросовестной конкуренцией. Нам нужно научиться применять эти меры. Нас этими мерами очень часто пытаются сдавливать, душить, открывают антидемпинговые расследования в отношении фактически всех государств, и нам нужно тоже уметь это делать. Это то оружие, которое должно быть постоянно наготове. Только так мы сможем наши национальные интересы отстаивать, интересы всех стран, входящих в Евразийский союз, - заявил Медведев.

Премьеры также договорились провести отдельные консультации по созданию общего рынка газа. Он должен заработать к 2025 году.

- Там есть пока еще несогласованные странами подходы, в том числе связанные с платой за транспортировку газа. Но мы с коллегами договорились провести некий мозговой штурм, - рассказал журналистам Медведев.

Россия также предлагает ввести на территории Евразийского экономического союза единую маркировку товаров, благодаря которой можно будет отслеживать товары с момента их производства до продажи в рознице. В России такая система будет создана до конца года.

- Предлагаю в максимально сжатые сроки распространить этот механизм на весь Союз. Выгоды очевидны: налаживание эффективного государственного контроля, защита потребителей, создание благоприятных условий для ведения бизнеса, - сказал Медведев.

В следующий раз премьеры встретятся на заседании Евразийского межправительственного совета в октябре в Беларуси.