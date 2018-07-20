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Дмитрий Медведев: на незаконных вырубках леса теряем миллиарды рублей!
20 июля 2018, 19:39 • 35 • В России
В пятницу в Карелии премьер Дмитрий Медведев посетил деревообрабатывающий комбинат с фольклорным названием «Калевала». Впрочем, карело-финским эпосом на предприятии не пахло. Пахло древесиной. Завод запустили восемь лет назад, сегодня это один из крупнейших отечественных производителей ориентировано-стружечных плит (ОСП). Такими плитами обшивают полы и стены домов, делают из них мебель.
Первое, что увидел Дмитрий Медведев, попав на территорию комбината, - сваленный на земле горами сруб. Премьера провели по новеньким, с немецким оборудованием, но все равно очень шумным и жарким цехам - на пять минут заходишь, будто в финской бане попарился. Тем не менее, Медведев «Калевалу» похвалил, а потом отправился проводить совещание об охране и защите лесов и глубокой переработке древесины.
- Хотя доля незаконной рубки леса снижается, это происходит недостаточными темпами. Ущерб ежегодно измеряется миллиардами рублей. Нужно сделать федеральный государственный лесной надзор более эффективным, - заявил на совещании премьер.
В качестве примера Медведев привел пилотный проект в Иркутской области по маркировке заготавливаемой древесины. По его словам, благодаря запуску проекта, объем незаконных рубок за первый квартал этого года снизился в регионе почти на 70%.
Медведев также напомнил, что в России сейчас создается система отслеживания товаров.
- Не нужно создавать отдельную систему для учета леса и отдельную для чего-то другого. Это в целом должно работать, - сказал премьер.
Медведев также заявил, что считает возможным выделять из казны больше денег на профилактику и тушение лесных пожаров.
- Лесные пожары - большая проблема для нашей страны, важно научиться такие бедствия предотвращать. Во всех регионах должна быть необходимая лесопожарная техника. В отдаленных районах лесные пожары чаще всего распространяются из-за того, что их обнаружили слишком поздно, поэтому нужно развивать систему малой авиации, - заявил Медведев.
По его словам, на проведение противопожарных мероприятий в регионах в этом году выделено около 6 миллиардов рублей, это на 40% больше, чем в прошлом.
Медведев также осмотрел аэропорт Петрозаводска, где ему показали проект строительства нового пассажирского терминала.
- Это воздушные ворота Карелии! - заметил, представляя проект, руководитель Росавиации Александр Нерадько.
- Ворота пока скромные, - ответил ему Медведев.
Сейчас помимо ежедневных рейсов из Москвы аэропорт принимает
два рейса в неделю Петрозаводск - Архангельск. В планах - открыть авиасообщение с Череповцом. Росавиация надеется на увеличение авиаперевозок. Там ожидают, что новый пассажирский терминал (его должны построить до 2020 года) будет ежегодно обслуживать до одного миллиона пассажиров.
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