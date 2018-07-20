Дмитрий Медведев: на незаконных вырубках леса теряем миллиарды рублей!

В пятницу в Карелии премьер Дмитрий Медведев посетил деревообрабатывающий комбинат с фольклорным названием «Калевала». Впрочем, карело-финским эпосом на предприятии не пахло. Пахло древесиной. Завод запустили восемь лет назад, сегодня это один из крупнейших отечественных производителей ориентировано-стружечных плит (ОСП). Такими плитами обшивают полы и стены домов, делают из них мебель.

Первое, что увидел Дмитрий Медведев, попав на территорию комбината, - сваленный на земле горами сруб. Премьера провели по новеньким, с немецким оборудованием, но все равно очень шумным и жарким цехам - на пять минут заходишь, будто в финской бане попарился. Тем не менее, Медведев «Калевалу» похвалил, а потом отправился проводить совещание об охране и защите лесов и глубокой переработке древесины.

- Хотя доля незаконной рубки леса снижается, это происходит недостаточными темпами. Ущерб ежегодно измеряется миллиардами рублей. Нужно сделать федеральный государственный лесной надзор более эффективным, - заявил на совещании премьер.

В качестве примера Медведев привел пилотный проект в Иркутской области по маркировке заготавливаемой древесины. По его словам, благодаря запуску проекта, объем незаконных рубок за первый квартал этого года снизился в регионе почти на 70%.

Медведев также напомнил, что в России сейчас создается система отслеживания товаров.

- Не нужно создавать отдельную систему для учета леса и отдельную для чего-то другого. Это в целом должно работать, - сказал премьер.

Медведев также заявил, что считает возможным выделять из казны больше денег на профилактику и тушение лесных пожаров.

- Лесные пожары - большая проблема для нашей страны, важно научиться такие бедствия предотвращать. Во всех регионах должна быть необходимая лесопожарная техника. В отдаленных районах лесные пожары чаще всего распространяются из-за того, что их обнаружили слишком поздно, поэтому нужно развивать систему малой авиации, - заявил Медведев.

По его словам, на проведение противопожарных мероприятий в регионах в этом году выделено около 6 миллиардов рублей, это на 40% больше, чем в прошлом.

Медведев также осмотрел аэропорт Петрозаводска, где ему показали проект строительства нового пассажирского терминала.

- Это воздушные ворота Карелии! - заметил, представляя проект, руководитель Росавиации Александр Нерадько.

- Ворота пока скромные, - ответил ему Медведев.

Сейчас помимо ежедневных рейсов из Москвы аэропорт принимает

два рейса в неделю Петрозаводск - Архангельск. В планах - открыть авиасообщение с Череповцом. Росавиация надеется на увеличение авиаперевозок. Там ожидают, что новый пассажирский терминал (его должны построить до 2020 года) будет ежегодно обслуживать до одного миллиона пассажиров.