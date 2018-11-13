Дмитрий Медведев: «Ливийский сценарий не должен повториться»

Вечером в понедельник в итальянском Палермо стартовала двухдневная международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. На нее приехали делегации из 38 стран и международных организаций. Россию на конференции представлял премьер Дмитрий Медведев.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране начался политический кризис. Сейчас в Ливии двоевластие: в Тобруке на востоке заседает избранный народом парламент, но по факту этой частью страны руководит командующий ливийской национальной армией маршал Халиф Хафтар, а в Триполи на западе правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

До последнего момента было непонятно, приедет ли Хафтар в Палермо. Без его участия конференция оказалась бы провальной, ведь ее затеяли для того, чтобы посадить за стол переговоров лидеров противоборствующих сторон. И все-таки Хафтар приехал, и, как признали в итальянском правительстве, которое хочет взять на себя роль одного из главных посредников в ливийском урегулировании, огромную роль в этом сыграла Москва. За несколько дней до старта конференции в Палермо Хафтар посетил Москву и встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и главой генерального штаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым. При помощи Москвы итальянскому правительству также удалось заручиться поддержкой Египта.

Перед началом конференции состоялась «узкая» встреча с Сарраджем и Хафтаром. В переговорах участвовали Дмитрий Медведев, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, премьер Италии Джузеппе Конте, президент Туниса Бежи Каид ас-Себси, премьер Алжира Ахмед Уяхья, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава Европейского совета Дональд Туск. Встреча проходила за закрытыми дверями и длилась больше двух часов. Каждый из участников изложил свою позицию по ливийскому урегулированию.

- В Ливии происходят очень непростые процессы и они связаны с теми драматическими событиями, которые случились в 2011 году и были инспирированы нашими партнерами по Европейскому Союзу, США и некоторыми другими странами. Они были связаны с грубейшими нарушениями резолюции ООН. Результат - государство разделено на части, в полноценном виде его не существует, - отметил Дмитрий Медведев, общаясь с журналистами после окончания конференции.

По его словам, по многим моментам договориться пока не удается.

- Но все-таки этот процесс идет, мы тоже принимаем в этом участие, поскольку полагаем, что это важно для всего региона, а в конечном счете важно для того, чтобы и в Европе был спокойный климат, - сказал Медведев.

По его словам, Россия будет наращивать усилия по урегулированию ситуации в Ливии. Он отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы на нашу территорию не проникались бандиты и наркоторговцы из Ливии и в стране была создана новая политическая система. Как заявил Медведев, нужно сделать так, чтобы не допустить повторения ливийского сценария в любой другой стране.

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