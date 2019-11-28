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Дмитрий Медведев: «Льготы для населения резать нельзя, даже если их приняли при Царе горохе»

28 ноября 2019, 15:39  •  57 • В России

В четверг на заседании правительства обсуждали реформу контрольно-надзорной деятельности. С 2021 года правительство обещает отменить все надзорные требования к бизнесу, которые к тому моменту не будут пересмотрены и усовершенствованы. Реформу эту назвали «регуляторная гильотина».

По данным Минэкономразвития, сейчас в России существует более 220 видов государственного надзора на федеральном уровне . Плюс еще почти 50 региональных видов контроля и 16 - муниципальных. И 600 видов разрешительной деятельности.

- Все это осуществляется каждый день, но вот эффективность очень часто вызывает вопросы! - заявил премьер Дмитрий Медведев. - Вдумайтесь! Сегодня в нашем законодательстве действуют больше 2 миллионов обязательных норм и правил.

Даже для того, чтобы перечислить их, потребуется огромное время, а что уж говорить о контроле за их применением!

Медведев напомнил, что многие из этих правил остались еще с советских времен.

- Цель не в том, чтобы отказаться от нормативного регулирования, а в том, чтобы оно было более современным, и чтобы оно не обременяло бизнес, не обременяло граждан, - отметил премьер.

Одобренные правительством законопроекты « О государственном и муниципальном контроле» и «Об обязательных требованиях в РФ» в ближайшее время будут внесены в Госдуму. По словам Медведева, были проанализированы сотни нормативных актов и учтены пожелания бизнеса.

Как рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, контроль должен «превратиться из тормоза в драйвера экономического роста». Главной задачей контролеров будет не сбор штрафов, а профилактика нарушений. Контроль и надзор за бизнесом переведут в «цифру», и в основном он станет дистанционным. Приходить ногами контролеры будут лишь на предприятия, представляющие повышенную опасность.

- Но наша «гильотина» не должна превратится в орудие, которое, отсечет льготы для населения. Даже если эти льготы приняты при Царе горохе! - заявил Медведев.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов предложил сократить и само число надзорных органов.

- Гильотинировать часть органов? - уточнил Медведев. - Надо подумать!

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