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Дмитрий Медведев: «Когда пытаемся все зарегулировать, выходит криво»

08 июня 2018, 19:54  •  45 • В России

В пятницу Дмитрий Медведев побывал на конференции «Государство и благотворители: вместе к общей цели». Там премьеру рассказали, что делать добрые дела и помогать малоимущим в России, оказывается, не так-то просто. Взять, к примеру, торговые сети или обычные магазины. Если предприниматель решил передать какие-нибудь продукты и товары на благотворительность, он все равно обязан уплатить все налоги. И хотя владелец магазина в данном случае не получит никакой материальной выгоды, возврата налога на прибыль не будет. Вот и получается, что производителям и торговым сетям дешевле довести непроданные продукты до истечения сроков годности и потом их утилизировать, чем передать на благотворительные цели. Медведев пообещал в этом разобраться и сделать так, чтобы компании могли без издержек для себя помогать нуждающимся.

Премьеру также пожаловались на трудности с регистрацией благотворительных некоммерческих организаций. Премьер сообщил, что правительство изучит возможности регистрации таких НКО в режиме онлайн.

- Если говорить о создании коммерческих организаций, то там чуть проще все это, а в отношении некоммерческих организаций, особенно в отношении достаточно сложных организаций типа фондов, применяются более сложные процедуры, - пояснил Медведев.

Поговорили и о мошенниках, которые собирают деньги в соцсетях на якобы благотворительные проекты.

- Мошенники есть в любой сфере, здесь единственный выход - вовремя их выявлять. Благо, тот же цифровой мир, социальные сети, интернет позволяют информацию о мошенниках достаточно быстро распространять, - сказал премьер.

- Я чувствую, что есть необходимость дать поручение министерству внутренних дел и министерству финансов, а также министерству по цифровой экономике, чтобы они проработали этот вопрос, - заметила отвечающая за «социалку» вице-премьер Татьяна Голикова.

Она также выступила за упрощение аудита для благотворительных организаций.

- Когда пытаемся все зарегулировать, выходит криво, - согласился Медведев и предложил увязать периодичность аудита с суммами, которыми оперируют НКО.

Премьер отметил, что основная задача государства в сфере благотворительности - это создать нормальные правила, по которым можно работать, которые не носят репрессивного характера, а помогают.

Медведеву на конференции подарили дневник добрых дел. Такой дневник получает каждый школьник в Казани, приходя в первый класс. Этот проект помогает приобщить детей к благотворительности.

- Я возьму с собой, заполнять буду, - пообещал Медведев.

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