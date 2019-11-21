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Дмитрий Медведев: «Из Москвы не накомандуешься!»
21 ноября 2019, 14:39 • 75 • В России
В четверг на заседании правительства обсуждали готовность регионов к отопительному сезону.
- Аварийность в энергетическом комплексе снижается. За последние семь лет где-то наполовину - за счет ремонта, который ведется и за счет обновления оборудования . Та же ситуация и с тепловыми сетями. Но не без проблем все равно, есть серьезные резонансные происшествия. Поэтому нужно активнее заниматься водоснабжением, водоотведением и модернизацией всей этой системы, - заметил премьер Дмитрий Медведев.
Глава Минстроя Владимир Якушев доложил, что в целом регионы хорошо справились с подготовкой к отопительному сезону.
- Индекс готовности по России в целом составляет 98%, - отчеканил Якушев.
- Но мы ведь понимаем, что если даже какая-то одна ТЭЦ не работает, это значит, что в каком-то населенном пункте нет тепла. Это недопустимо! - сказал Медведев.
Премьер напомнил, что решать эти проблемы должны региональные власти.
- Из Москвы не накомандуешься! Мы можем оказывать материальную поддержку в случае, если это необходимо той или иной территории, но все ключевые решения принимают региональные власти, они должны со всей серьезностью относиться к этим проблемам! - заявил Медведев.
На кабмине также рассмотрели поправки в закон о поддержке семей с детьми, позволяющие расширить возможности использования маткапитала.
- Если раньше можно было применять эти средства для строительства жилья на земле, отведенной под индивидуальное жилищное строительство, то теперь предполагается, что это можно будет делать и на садовых участках, - сказал Медведев. Он напомнил, что в этом году сумма материнского капитала при рождении второго и последующих детей составляет более 450 тысяч рублей, а со следующего года до увеличится до 466,6 тысяч рублей. По словам Медведева, сумма выплаченного маткапитала за время действия этой программы составила 2,5 триллиона рублей.
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