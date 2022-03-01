Дмитрий Медведев иронично и жёстко ответил на угрозы "какого-то французского министра"

Дмитрий Медведев призвал министра финансов Франции следить за речью.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после заявления министра финансов Франции Брюно Ле Мэра об экономической войне против России дал резкий комментарий. На личной странице в социальной сети Twitter Медведев написал:

Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа!

Дмитрий Медведев напомнимл, что экономические войны, как показывает история человечества, очень часто перерастают в реальные, пишут "Ямал-Медиа".

Напомним, санкции Запада бьют по России после начала спецоперации на Украине. Целью спецоперации заявлена демилитаризация Украины, которую годами накачивали вооружением западные же оппоненты, надеясь на атаку против России. Кроме того, проводится денацификация, поскольку украинцы вынуждены жить в условиях нацистского давления.