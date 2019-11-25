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Дмитрий Медведев: «Это Брюссель испортил отношения с Россией. Пусть теперь и просит их восстановить!»

25 ноября 2019, 19:24  •  213 • В России

В понедельник премьер Дмитрий Медведев встречался со своим финским коллегой Антти Ринне. На должность премьера Ринне назначили полгода назад, и до этого они с Медведевым общались только по телефону. Зато встретившись впервые заговорились так, что переговоры длились на полтора часа дольше, чем планировалось.

Финляндия сейчас председательствует в Совете Европы. А потому Медведев и Ринне, конечно же, говорили об отношениях России с ЕС, санкциях и Украине.

- Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену наших ограничительных мер, ответ известный: мы ничего отменять не будем. Это же Брюссель испортил отношения (с Россией, - Ред.), пусть теперь и просит их восстановить! - заявил Медведев, отвечая на вопросы журналистов на состоявшейся после переговоров пресс-конференции.

По словам премьера, санкции многих не радуют, «но часть российских компаний выступает за то, чтобы ответные меры сохранились навсегда».

- Если удастся продвинуться вперед, прежде всего самой Украине, в урегулировании внутреннего конфликта, ну, может быть, наши отношения с ЕС - я бы поставил это в зависимость - станут лучше. А если не удастся продвинуться, значит, эти санкции сохранятся надолго, наши контрсанкции сохранятся тоже надолго, но и в этих условиях можно жить и развиваться, - невозмутимо сказал Медведев.

При этом заметил, что для России сейчас куда важнее двусторонние отношения с отдельными странами, входящими в ЕС, чем с ЕС в целом. Например, с Финляндией - множество перспектив для сотрудничества. Одна из них - экология. Если еще каких-то семь лет назад финны большую часть твердых бытовых отходов свозили на мусорные полигоны, то сейчас - не более 10 процентов, все остальное отправляется на переработку. Финны готовы делиться своим опытом, а для России, которая уже буквально задыхается от мусорных свалок, это весьма кстати.

Обсуждали и охрану Балтики.

- Это наше общее достояние, - заметил Медведев.

Финские инвестиции в Россию уже достигли 14 миллиардов евро - приличный показатель. Еще одна выгодная сфера - туризм. В 2018 году из Финляндии в Россию въехало 950 тысяч человек, а в Финляндию из России - 3,4 миллиона. По словам финского премьера, введение электронных виз приведет к росту турпотока в Россию. Напомним, что с 1 октября 2019 года граждане Финляндии наряду с гражданами ряда других стран Евросоюза получили право на упрощенное посещение Санкт-Петербурга и Ленинградской области по электронным визам. В свою очередь россияне - самая многочисленная группа иностранных туристов в Финляндии. В этом году число виз, выданных финским посольством россиянам, выросло на 25%.

Медведев встретился с премьер-министром Финляндии.

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