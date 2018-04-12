Дмитрий Медведев: «Дурацкие заявления из стран НАТО добавляют неопределенности на финансовых рынках»

В четверг в Санкт-Петербурге Дмитрий Медведев провел заседание правительственной комиссии по импортозамещению. Премьер побывал в цехах Ленинградского металлического завода, где производят паровые, гидравлические и газовые турбины. Сделанные на этом заводе турбины работают на 700 электростанциях в 57 странах мира, в том числе в Белоруссии, Иране, Индии и Вьетнаме.

После осмотра предприятия Медведева попросили сделать запись в книге почетных гостей. Книга оказалась уникальной. В ней есть автографы Юрия Гагарина, Ричарда Никсона, Ким Ир Сена, Шарля де Голля, Леонида Брежнева.

Открывая заседание правкомиссии, Медведев заговорил о новых санкциях США, которые, прежде всего, бьют по крупным российским компаниям, работающим на зарубежных рынках.

- Экономические санкции, хотя они и являются инструментом политического давления, в конечном счете, все равно бьют по обычным людям. Под ударом оказываются стратегические, системообразующие предприятия, от чьей успешной работы зависят десятки тысяч людей. Иногда это моногорода и бюджеты региональных центров, - сказал Медведев.

По словам премьера, ситуация на валютном и фондовом рынках «в целом вполне контролируемая».

- Рынки ведут себя разнонаправлено и отыгрывают назад. Неопределенности на рынках добавляют всякие дурацкие, милитаристские заявления, которые звучат из ряда натовских стран, - заметил Медведев.

Он напомнил, что уже дал поручение правительству оказать поддержку компаниям, пострадавшим от нового пакета американских санкций.

- Это касается разных компаний: металлургических, энергетических, оборонных и других, - сказал Медведев.

При этом он пояснил, что решения по поддержке попавших под санкции российских компаний будут направлены не на компенсацию их потерь, а на сохранение производства и рабочих мест.

Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил в отместку США и другим странам НАТО поднять ввозные пошлины на все импортное оборудование для пищепрома до 10%. Сейчас в зависимости от вида оборудования пошлины составляют от 0,5%. По данным Минпромторга, например, оборудование для производства кондитерских изделий в России выпускает более 40 предприятий. И нужно поддерживать их, а не западные компании. По словам Мантурова, в России также достаточно компаний, выпускающих оборудование для производства сыров, зерна и пищевую упаковку.