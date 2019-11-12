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Дмитрий Медведев - чиновникам: «Кто не привился от гриппа, может привиться от Эболы»

12 ноября 2019, 15:54  •  34 • В России

Когда оказываешься на проходной государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области, то кажется, будто попал на военное предприятие. По периметру - железные заборы и колючая проволока, на входе - люди в форме и строгий осмотр. Предприятие действительно связано с безопасностью. Вот только борются тут не с военной угрозой, а с угрозой распространения опасных заболеваний.

В лабораториях «Вектора» занимаются поиском и изучением вирусов и разрабатывают вакцины. Во вторник на предприятии побывал премьер Дмитрий Медведев.

Всего на «Векторе» больше 50 лабораторий. Премьеру показали лишь две: лабораторию особо опасных инфекций (журналистов заверили, что здоровью посетителей ничего не угрожает) и лабораторию обратной генетики. На «Векторе» разрабатывают вакцины для профилактики гриппа, кори, оспы, лихорадки Эбола и Марбург. Именно на «Векторе» впервые была выпущена пептидная вакцина против Эболы, которая в отличии от других не вызывает осложнений. Вакцина уже прошла клинические испытания (к этому были привлечены 150 добровольцев). А до этого ее проверили на животных - морских свинках и обезьянах (их в компании крыс и кроликов содержат в специальных помещениях «Вектора»).

По видеоконференции Медведев пообщался с сотрудниками производственного цеха предприятия и дал символический «старт» производству первой серии вакцины против Эболы. Вакцину в качестве гуманитарной помощи отправят в республику Конго, где от вспышки лихорадки уже скончались больше 3 тысяч человек.

Кстати, как рассказали корреспонденту «Комсомолки» сотрудники предприятия, они не исключают, что вирус Эболы может проникнуть и в Россию.

- Были случаи, когда в США завозили лихорадку Марбург, так что и к нам Эболу могут завести, - заметили они.

Сотрудничает «Вектор» и с Папуа-Новой Гвинеей. Заведующий лабораторией особо опасных инфекций Сергей Боднев признался премьеру, что ездил туда уже 8 раз.

- Вы мужественный человек! - заметил Медведев.

На состоявшемся затем совещании по развитию генетических технологий Медведев предложил министрам привиться от Эболы. Напомним, что накануне президент Владимир Путин посоветовал членам кабмина пройти вакцинацию от гриппа.

- Тот, кто не успел привиться от гриппа, может здесь получить прививку от лихорадки Эбола. Причем уже настоящую, российскую, качественную, испытанную в боях, что называется, причем именно в самых тяжелых условиях, - пошутил премьер.

Одновременно Медведев попросил выключить в зале совещаний кондиционеры.

- Чтобы не подцепить вирусы, от которых вы тут делаете вакцины. А то в спину дует. Будет жарко - откроем окно, - заметил Медведев. Правда, на улице в этот момент разгулялась метель и было «минус» 10.

Медведев напомнил, что Россия ставит задачу войти в «пятерку» стран лидеров по научным исследованиям.

- Чтобы не зависеть от зарубежных технологий, тем более, что нам в них может быть отказано, как это уже происходило, - заметил Медведев.

Премьер сообщил, что в ближайшие годы из казны планируется выделить 11 миллиардов рублей на финансирование новых центров геномных исследований в России. Их должно появиться не менее 16-ти.

- Сейчас мы выпускаем вакцины, которые не имеют аналогов, и работают по всей планете. Однако доля нашей страны на мировом рынке генетических технологий по прежнему мала, нам многое приходится импортировать, - заметил Медведев. - Наша задача - ускорить развитие таких технологий, в том числе тех, которые будут применяться в промышленности и в сельском хозяйстве, станут базой для повышения их конкурентоспособности, с другой стороны - защитят от биологических угроз.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, до 2027 года по программе развития генетических технологий в России должно появиться два десятка новых медпрепаратов, в том числе для лечения инфекционных и генетических заболеваний.

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