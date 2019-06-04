Дмитрий Козак в Кишинёве: «Молдове на пути в Европу не следует сжигать мосты на восток»

В России допускают досрочные выборы при условии изменения избирательной системы

В понедельник, 3 июня, в Кишинёв прибыл с двухдневным рабочим визитом вице-премьер правительства РФ, спецпредставитель президента Российской Федерации по Молдове Дмитрий Козак.

В первый день своего визита Козак встретился с президентом страны Игорем Додоном. На второй день у вице-премьера РФ запланирована поездка в Тирасполь и встреча с главой Приднестровья Вадимом Красносельским.

По итогам встречи президент Молдовы и вице-премьер РФ провели совместный брифинг.

Игорь Додон сообщил на брифинге, что в ходе встречи в основном обсуждались темы торговли, сотрудничества Молдавии и России на международных площадках и проблемы мигрантов.

Что касается торговых отношений Молдовы и России, то за два последних года наметилась устойчивая положительная динамика.

«В этом году, после того как по нашей просьбе и на уровне президентов были временно сняты таможенные пошлины на 5 товарных позиций, существенно увеличилась торговля. Яблоки и груши – на 27%, овощи, консервы – на 20%, экспорт вина – на 43%. То есть реальный эффект от снятия таможенных пошлин налицо за первые три месяца этого года. Эти преференции действуют до 1 июля. Это один из вопросов, которые мы начали и будем обсуждать», – рассказал Игорь Додон.

Что касается сотрудничества двух стран на международных площадках, то президент Молдовы напомнил о недавно прошедшем саммите ЕАЭС в столице Казахстана, где Молдова принимала участие в качестве страны-наблюдателя.

«Мы сожалеем, что в течение этого года мы смогли воспользоваться этим статусом только на уровне президента, а правительство и парламент в этот процесс пока не включились. Я надеюсь, что следующее правительство включится в этот процесс», – отметил президент.

Обсуждались на встрече и вопросы, касающиеся молдавских мигрантов – сегодня более полумиллиона молдаван официально находятся на территории России.

«Были начаты конкретные шаги по вопросу пенсий, социальных льгот. Переговоры состоялись буквально несколько недель назад в Кишинёве, надеюсь, что они будут успешными для того, чтобы при выходе на пенсию наших сограждан в Молдове, учитывались те налоги и стаж, когда они работали в России. Переговоры в этом отношении идут», – заявил Додон.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак своё выступление также начал с экономических вопросов и рассказал о росте объёма торговли между двумя странами, однако назвал этот рост недостаточным – в 2012 году объём торговли между Россией и Молдовой составлял $2 млрд, а в 2018 году – $1,6 млрд.

«У нас заморожены отношения с 2016 года. Два с половиной года мы ждём приглашения для проведения заседания межправкомиссии, но до сих пор его не получили», – отметил Козак, добавив, что Россия для молдавских товаров – огромный рынок, который не следует игнорировать.

Также спецпредставитель президента Российской Федерации по Молдове подчеркнул, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Молдавии.

«Хочу пояснить, зачем я приехал именно сейчас (знаю, что здесь находятся сторонние гости из США и Европейского союза) – для того, чтобы разъяснить нашу позицию всем политическим силам накануне принятия судьбоносных политических решений на ближайшие годы», – пояснил Козак.

По его мнению, ситуация в парламенте Молдовы сложилась такая, что сформировать работоспособное правительство в таком составе нереально.

«Мы хотим донести нашу позицию, потому что если будут коалиционные соглашения, то внешнеполитический курс Молдовы – тоже предмет коалиционных соглашений. Мы не отрицаем европейский выбор молдавского народа. Но это должен быть выбор народа. На сегодняшний день сбалансированная позиция президента Молдовы нам симпатична, потому что, выбирая европейский вектор движения, не надо сжигать мосты, чтобы сотрудничать на востоке с Россией и ЕАЭС», – подчеркнул вице-премьер.

Дмитрий Козак допустил возможность досрочных парламентских выборов, однако отметил, что тем, «кто исповедует исключительно европейский путь, следовало бы прислушаться к рекомендациям Европейского союза, Венецианской комиссии и поменять избирательную систему, чтобы она была максимально прозрачной и понятной, чтобы её результатом был чётко продемонстрирован выбор молдавского народа».

Ответил вице-премьер и на вопрос журналистов о том, какой он видит будущую коалицию.

«По моему мнению, это должен быть союз с избирателем, с теми политическими силами, которые готовы на временное коалиционное соглашение, чтобы потом провести честные и прозрачные досрочные выборы», – заключил Козак.

Выступление Козака на брифинге вызвало много комментариев в социальной сети Facebook.

«В отличие от Додона, который всех пугает досрочными выборами, Козак считает, что выход состоит именно в досрочных выборах.

Любая коалиция, на его взгляд, окажется временной. И всё равно будут досрочные выборы. Становится совсем интересно!» – написал историк и экс-советник бывшего президента Молдовы Воронина Марк Ткачук.

«Вижу, что Козак не требовал русский язык, нейтралитет или другие подобные страшилки. Он попросил то, что может разрушить криминальный режим Плахотнюка. Точка!» – удивился ведущий Jurnal TV и брат главы платформы «Достоинство и правда» (DA) Василе Нэстасе.

А экс-министр экономики Александр Муравский возмущён тем фактом, что представитель президента России смеет давать советы и высказывать своё мнение: «Да не может быть. А президент Додон уверял всех нас, что вы приезжаете только, чтобы обсудить, как лучше наши помидоры отправлять в Москву и никакую политику затрагивать не будете».

«Сегодня в Молдову прилетела Россия в лице Козака, который ясно сказал – надо вернуть нормальное избирательное законодательство и идти по нему на досрочные выборы! ACUM предлагает то же, что и Козак. Сейчас не играет никакой роли, чего в долгосрочной перспективе хочет ACUM – унирю или в ЕС. Сегодня нужно вернуть страну в нормальное русло, когда ваши пенсии не будут разворовываться, суды будут судить по справедливости, а выборы будут что-то значить», – уверен известный эколог, экс-депутат парламента Молдовы Илья Тромбицкий.

Что касается лидеров блока ACUM, то они не смогли встретиться с вице-премьером России Дмитрием Козаком, объяснив это тем, что он фигурирует в списке людей, в отношении которых ЕС наложил санкции. Вместо себя они отправили на встречу представителей блока Оазу Нантой и Игоря Мунтяну.