Дмитрий Козак в Кишинёве: «Блокады Приднестровья не будет»

Встреча Майи Санду с российским президентом Владимиром Путиным возможна

Глава администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак прибыл в Кишинёв с коротким официальным визитом к вечеру среды, 11 августа.

В Кишинёве Дмитрий Козак встретился с президентом Молдавии Майей Санду. На встрече также присутствовали министр иностранных дел Нику Попеску, вице-премьер по реинтеграции Владислав Кульминский, глава МВД Анна Ревенко и министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

После встречи стороны прокомментировали журналистам итоги переговоров.

По словам молдавского президента, обсуждался вопрос экспорта молдавской продукции на российский рынок, контракт на поставку газа и приднестровская проблема.

«Подтвердили твёрдое намерение Молдовы возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно мирным путём в рамках существующих площадок для переговоров при соблюдении суверенитета и территориальной целостности нашей страны в её международно-признанных границах»,

– рассказала Санду, добавив, что у Москвы и Кишинёва «обширная двусторонняя повестка и много тем, представляющих взаимный интерес», поэтому диалог между сторонами будет продолжаться.

Ответил на вопросы журналистов и глава администрации президента Российской Федерации, объяснив, почему он прибыл в Кишинёв именно сейчас: «После того как сформировалось правительство и наступил элемент стабильности, мы договорились поговорить о вопросах двусторонней повестки».

И рассказал, что встреча была конструктивной, а переговоры доброжелательными. Что касается России, то она готова помогать Молдавии, однако только лишь на взаимовыгодной основе и не в ущерб своим интересам. Беспошлинные поставки молдавской продукции на российский рынок будут возобновлены, пообещал Дмитрий Козак. А переговоры по поставкам газа – продолжены.

По его словам, встреча Майи Санду с российским президентом Владимиром Путиным возможна, если по всем перечисленным вопросам будет достигнуто предварительное согласие.

Майя Санду со своей стороны пообещала, что блокады Приднестровья, которую обещали установить уже с 1 сентября, не будет.

На вопрос журналиста, «как вы видите решение приднестровской проблемы?», Дмитрий Козак ответил, что эта проблема – внутреннее дело Молдавии.

«Никак не вижу решение этого конфликта, это ваше внутреннее дело. Республика Молдова и Приднестровье должны договориться. Россия готова оказывать содействие, чтобы вы договорились, не больше, так же как это было раньше. Мы не готовы выдвигать какие-то свои собственные условия этого урегулирования, это ваше внутреннее дело»,

– повторил Козак.