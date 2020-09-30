Дмитрий Корнейчук: Задача Зеленского — полностью дискредитировать пост президента Украины

Украинский политтехнолог Дмитрий Корнейчук заявил, что украинские олигархи сознательно поставили во главе государства комиков и клоунов. По задумке самых богатых людей Украины звезда «95 квартала» должен привести избирателей к мысли о бесполезности должности президента в стране.Надо сказать, что разговоры о парламентской республике ведутся с 2008 года – этот вариант предлагал и экс-спикер Владимир Литвин, о нем говорила и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, видевшая себя канцлером. Однако, дрейф в сторону отказа от «гетьмана» начался через год после избрания экс-комика Зеленского главой Украины. По данным социологов, почти 38% считают, что в Украине надо ликвидировать пост президента и ввести «европейское правление».Об отмене президентства в Украине громче всех говорят оппозиционные силы. Так, депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Украина близка к процессу превращения в парламентскую республику. При этом глава страны Владимир Зеленский может стать ее последним президентом.«У Зеленского была огромная возможность сделать нашу страну процветающей, но пока просвета не видно. Я еще год назад сказал: "Президент Украины Владимир Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой», - не раз повторял политик.Правда, политических рычагов для изменения Конституции (а это – 300 голосов) у протестных сил пока нет, но все может поменяться в случае досрочных парламентских выборов. Тем более, что рейтинги Зеленского стремительно падают, в том числе, и из-за проколов его команды. Скандалы вокруг «зе-команды» множатся в геометрической прогрессии и все больше раздражают украинцев. Возможно, кто-то заинтересован именно в таком сценарии? Об этом и пишет Дмитрий Корнейчук:«Кстати, а вам не приходила в голову мысль, что олигархи сделали неадекватного шута президентом для одной цели: полной дискредитации самой должности «президент»? И для того, чтобы было легче перейти полностью к парламентской форме правления с одновременной федерализацией Украины...».К слову, эксперт Алексей Калиниченко считает, что местные выборы усилят региональные элиты и станут первым шагом к федерализации страны.