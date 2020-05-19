Дмитрий Карбышев. Непокоренный генерал • 15 • Аналитика © РИА Новости / РИА Новости Карбышев Дмитрий Михайлович (1880 – 1945): генерал-лейтенант инженерных войск, доктор наук, профессор Военной академии Генерального штаба РККА. Герой Советского Союза (1946, посмертно). © РИА Новости / Павел Балабанов Медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза Он был родом из Сибири, из дворян. Блестяще закончил кадетский корпус и Николаевское военно-инженерное училище. Воевал в русско-японской и Первой мировой войнах. Участник знаменитого Брусиловского прорыва. Напомню, союзники (на современный лад – "партнеры") России по Антанте – Франция и Британия – буквально умоляли нас как можно скорее начать наступление. Немцы рвались к Парижу, французская армия трещала по швам, английский экспедиционный корпус нес громадные потери. Русский штаб считал, что наша армия не готова к широкомасштабному наступлению – для этого мало сосредоточено сил. Но в Петербурге настояли на скорейшем наступлении, ссылаясь на обязательства перед союзниками. И вот что любопытно: мы всегда помнили о своем долге перед союзниками, но они при каждом удобном случае напрочь забывали о своих обязательствах перед Россией. Это в истории повторялось уже много раз. Из чего напрашивается резонный вывод: а, может, нам пора перестать брать на себя такие обязательства? Вопрос далеко не праздный... После революции подполковник Дмитрий Михайлович Карбышев вступил в Красную армию. В 1920 году возглавлял инженерные работы во время штурма Перекопа. Потом преподавал военно-инженерные науки, профессор Военной Академии Генштаба. Накануне Великой Отечественной войны руководил реконструкцией фортификационных укреплений Брестской крепости. Возможно, и это тоже помогло защитникам цитадели продержаться столь долго. Нет, конечно, их мужество и героизм – это, бесспорно, главное. Но и родные стены тоже помогали. Немцы, по плану своего Генштаба, должны были взять Брестскую крепость за полдня. А она выстояла больше месяца... © РИА Новости / Татьяна Мухоровская Великая Отечественная война застала Карбышева в штабе 3-й армии в Гродно. В августе 1941 года при попытке выйти из окружения он был тяжело контужен в бою, в бессознательном состоянии попал в плен. Гитлеровцы хотели использовать генерала по специальности, но он категорически отказывался: "Мои убеждения не выпадают вместе с зубами от недостатка витаминов в лагерном рационе. Я солдат и остаюсь верен своему долгу. А он запрещает мне работать на ту страну, которая находится в состоянии войны с моей Родиной". После войны в нацистских архивах найдут запись скрупулезного и дотошного "арийского" следователя-делопроизводителя: "Этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой русской армии, человек, которому перевалило за шестьдесят лет, оказался фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму… Карбышева можно считать безнадежным в смысле использования у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела". А тем временем фронт неумолимо накатывал на фашистов. Они решили, что узников нельзя оставлять в живых. В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен Карбышева в числе около пятисот других заключенных вывели на мороз и подвергли смертельной экзекуции. Майор канадской армии Седдон де Сент-Клер позднее напишет: "Немцы загнали нас в душевую, велели раздеться и пустили на нас сверху струи ледяной воды. Это продолжалось долго. Все посинели. Многие падали на пол и тут же умирали: сердце не выдерживало. © РИА Новости / А. Ламброс Узники немецкого концлагеря Маутхаузен Потом нам велели надеть только нижнее белье и деревянные колодки на ноги и выгнали во двор. Генерал Карбышев стоял в группе русских товарищей недалеко от меня. Мы понимали, что доживаем последние часы. Через пару минут гестаповцы, стоявшие за нашими спинами с пожарными брандспойтами в руках, стали поливать нас потоками холодной воды. Кто пытался уклониться от струи, тех били дубинками по голове. Сотни людей падали замерзшие или с размозженными черепами. Я видел, как упал и генерал Карбышев. В ту трагическую ночь в живых осталось человек семьдесят. Почему нас не прикончили, не представляю. Должно быть, устали и отложили до утра. Оказалось, что к лагерю вплотную подходили союзные войска. Немцы в панике бежали… Я считаю своим священным долгом беспристрастно засвидетельствовать все, что я знаю о генерале Карбышеве. Я выполню этим свой маленький долг перед памятью большого человека". Последними словами генерала были: "Бодрей, товарищи! Думайте о Родине, и мужество не покинет вас!" Карбышев ушел в века непобежденным героем. Как триста спартанцев, как защитники батареи Раевского при Бородине... А до конца войны оставалось-то всего-навсего два с половиной месяца. CC BY 4.0 / Минобороны России / Венская наступательная операция 16 марта — 15 апреля 1945 г. Впрочем, судя по всему, война до сих пор не закончилась. Например, Facebook в эти праздничные майские дни удалял посты пользователей с фото водружения нашими солдатами знамени Победы над Рейхстагом. При этом соцсеть сообщала, что эти публикации "нарушают нормы его сообщества в отношении опасных людей и организаций". Потом, правда, администрация компании принесла свои неуклюжие и, прямо скажем, туповатые извинения. Дескать, из-за коронавируса они отправили большинство своих сотрудников по домам, а проверкой контента занимаются автоматизированные системы, что сильно увеличивает вероятность ошибок. А теперь объясните: при чем тут пользователи?! Кому нужны эти запоздалые оправдания? К тому же, в сухом остатке получается вот что: у Facebook проблемы. И что он делает? Пытается оправдать свою некомпетентность, да еще перекладывает на юзеров свой технологический кретинизм: а вы пишите поменьше и фоток не присылайте – и ошибок тогда будет меньше. (Чувствуется, на Цукерберга во время допроса в сенате о коварных русских нагнали такого страху, что ему теперь всюду мерещатся "опасные люди" и черти. Этакий политический delirium tremens. При этом многие эксперты вообще считают, что Facebook – американский правительственный проект. Филиал, так сказать, ЦРУ). Из этого я делаю неутешительный вывод: коронавирус мутирует! Он уже добрался и до некоторых мозгов, и до норм "сообщества" имени Цукерберга. А этот вирус – штука о-о-очень заразная. Автор Владимир Бычков, радио Sputnik Радио Sputnik – самая цитируемая радиостанция России. Будьте с нами в Telegram и Яндекс.Дзен. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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